Brezilya Dünya Kupası'na veda etti, Neymar'ın gözyaşları gündemde

Brezilya milli takımı, Dünya Kupası son 16 turunda Norveç ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-2 Norveç'in üstünlüğüyle sona erdi ve böylece Brezilya turnuvadaki mücadelesini noktaladı.

Maçın ardından Neymar duygularına hakim olamadı. Sahada gözyaşlarını tutamadı. Futbolcunun bu anlarına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Kullanıcılar Neymar'ın gözyaşlarına farklı tepkiler verdi. Bazıları onun milli takıma olan bağlılığını ve mağlubiyetten duyduğu derin üzüntüyü vurgularken, diğerleri Brezilya'nın oyununu eleştirdi.

Norveç ise tarihi bir galibiyet alarak bir üst tura yükseldi. Brezilya için ise bu maç, Dünya Kupası'ndaki son karşılaşma oldu.