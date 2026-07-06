2026 Dünya Kupası gol krallığı: Üç yıldız liderliği paylaşıyor

·27·Spor
2026 Dünya Kupası gol krallığı: Üç yıldız liderliği paylaşıyor

2026 Dünya Kupası'nda bir maç günü daha geride kaldı. Son 16 turu maçlarının ardından gol krallığı yarışında Lionel Messi, Kylian Mbappé ve Erling Haaland aynı istatistikle zirvede yer alıyor.

Her üç süper yıldız da yedişer gol kaydetti. Şimdi Altın Ayakkabı mücadelesi, play-off'ların belirleyici aşamalarında daha da kızışacak.

Üç forvetten yedişer gol

Arjantin lideri Lionel Messi, Fransa kaptanı Kylian Mbappé ve Norveçli forvet Erling Haaland, mevcut Dünya Kupası'nda rakip fileleri yedişer kez havalandırdı.

Ancak Mbappé, Messi ve Haaland'a kıyasla bir maç daha fazla forma giydi. Bu nedenle gol verimliliği açısından Arjantinli ve Norveçli forvetlerin istatistikleri biraz daha yüksek.

En önemlisi, her üç futbolcunun takımı da turnuvadaki mücadelesini sürdürüyor. Dolayısıyla yedi gollük sonuç henüz nihai değil.

Harry Kane liderlere yaklaştı

İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane, altı golle gol krallığı yarışında bir sonraki sırada yer alıyor.

Kane'in takımı da çeyrek finale yükseldi. Bu nedenle Bayern Münihli forvet, sonraki maçlarda gol atarak liderleri yakalama veya onları geride bırakma şansına sahip.

Dört gol atan futbolcular

Gol krallığı listesinin bir sonraki basamağında dörder gol atan futbolcular bulunuyor:

  • Vinícius Júnior — Brezilya;

  • Ismaïla Sarr — Senegal;

  • Mikel Oyarzabal — İspanya;

  • Ousmane Dembélé — Fransa.

Brezilya turnuvaya veda ettiği için Vinícius istatistiğini geliştiremeyecek. Diğer futbolcular ise play-off maçlarında mücadeleye devam ediyor.

Ronaldo'nun üç golü var

Portekiz milli takımının lideri Cristiano Ronaldo, şu ana kadar üç gol atmayı başardı.

41 yaşındaki forvet için bunun son Dünya Kupası olduğu söyleniyor. Bu nedenle oynayacağı her sonraki maç, hem Portekiz hem de kişisel rekorları için ayrı bir önem taşıyor.

Altın Ayakkabı için ana adaylar

Mevcut durumda gol krallığı yarışının zirvesi şu şekilde:

Futbolcu

Milli Takım

Gol

Lionel Messi

Arjantin

7

Kylian Mbappé

Fransa

7

Erling Haaland

Norveç

7

Harry Kane

İngiltere

6

Vinícius Júnior

Brezilya

4

Ismaïla Sarr

Senegal

4

Mikel Oyarzabal

İspanya

4

Ousmane Dembélé

Fransa

4

Cristiano Ronaldo

Portekiz

3

Dünya Kupası 19 Temmuz'da sona erecek

2026 Dünya Kupası ABD, Meksika ve Kanada'da düzenleniyor. Turnuva 11 Haziran'da başladı ve final maçı 19 Temmuz'da oynanacak.

Arjantin, turnuvaya son dünya şampiyonu unvanıyla katılıyor. Şimdi taraftarları sadece kupa değil, aynı zamanda Messi, Mbappé ve Haaland arasındaki Altın Ayakkabı savaşı da bekliyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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