Çilek ticareti kavgaya dönüştü: Oş pazarındaki gerginlik

Kırgızistan'ın Oş şehrindeki Rayimbekov Caddesi'nde bulunan pazarda tüccarlar ile bir çiftçi arasında tartışma yaşandı. Olay anına ait videolar kısa sürede sosyal medyada yayılarak kullanıcılar arasında yoğun tartışmalara yol açtı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre anlaşmazlık, pazarda çilek satan bir çiftçi ile yerel tüccarlar arasında başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu çiftçinin çilekleri ezildi ve kıyafetleri yırtıldı.

Söz konusu olayla ilgili olarak Ak-Buura polis merkezi tarafından soruşturma başlatıldı. Kolluk kuvvetleri, olaya karışan kişilerin kimliklerini tespit ederek ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili gerekli bilirkişi incelemeleri atanmış olup, tüm detayların aydınlatılması için ön soruşturma işlemleri devam etmektedir.