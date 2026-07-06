Carlo Ancelotti Brezilya'yı 2030'a kadar çalıştıracak

·62·Spor
Carlo Ancelotti Brezilya'yı 2030'a kadar çalıştıracak

Brezilya Futbol Konfederasyonu, Carlo Ancelotti'nin geleceği konusunda net bir duruş sergiledi. 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısızlığa rağmen, İtalyan teknik adam milli takımın başında kalmaya devam edecek.

Konfederasyon İcra Direktörü Rodrigo Caetano, Ancelotti ile olan projenin 2030 Dünya Kupası'na kadar planlandığını belirtti.

«Ancelotti tüm döngü boyunca görevde kalacak»

Brezilya, Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 1-2 mağlup olarak turnuvaya erken veda etti.

Buna rağmen federasyon, teknik ekipte köklü bir değişiklik yapmayı planlamıyor.

Caetano, «Bizim için en önemli görev, teknik direktörle tüm döngüyü huzur içinde tamamlamak. O, görevine 2030 Dünya Kupası'na kadar devam edecek» dedi.

Caetano, Brezilya'nın artık acele etmeden, adım adım yeni Dünya Kupası'na hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Takımda ağır bir atmosfer hakim

Caetano, Dünya Kupası'ndan elenmenin futbolcular, personel ve teknik ekip için ağır bir darbe olduğunu gizlemedi.

«Herkes çok üzgün ve hayal kırıklığı yaşıyor. Hem futbolcular hem personel hem de teknik ekip bu sonucu kabullenmekte zorlanıyor» dedi.

Brezilya milli takımı turnuvaya şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gelmiş ancak son 16 turunda elenmişti.

38 günlük emek göz ardı edilmemeli

Federasyon yetkilisi, mağlubiyete rağmen takımın turnuva boyunca gösterdiği emeği ve profesyonel tutumu takdir etti.

Caetano, «Birlikte geçirdiğimiz zamanı, özellikle bu 38 günlük süreci küçümseyemeyiz. Bu süre zarfında futbolcuların ne kadar özverili ve profesyonel olduklarını gördük» dedi.

Ona göre takım, turnuva boyunca oyununu geliştirdi ve Norveç karşısında da iyi bir futbol sergiledi.

«Hedefimiz finale kadar gitmekti»

Caetano, Brezilya'nın çeyrek finale çıkmak için yeterli fırsatlara sahip olduğunu vurguladı.

«Turnuvadan elenmek ağır bir durum çünkü bir sonraki tura geçmek için tüm imkanlara sahiptik. Asıl hedefimiz finale kadar ulaşmaktı» şeklinde konuştu.

Şimdi Brezilya milli takımında yeni bir dönem başlıyor. Ancelotti görevinde kalacak ve federasyon ona 2030 Dünya Kupası'na kadar takımı yeniden yapılandırması ve güçlendirmesi için fırsat tanıyacak.

BrezilyaCarlo AncelottiDünya KupasıFutbolMilli Takım
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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