Erling Haaland'ın babasından Real Madrid'e transfer ihtimali hakkında sürpriz açıklama

·107·Spor
Erling Haaland'ın babasından Real Madrid'e transfer ihtimali hakkında sürpriz açıklama

Dünya futbolunun en parlak yıldızlarından biri olan Erling Haaland'ın geleceği yine odak noktasında. Manchester City'nin ana golcüsü olan Norveçli futbolcunun babası Alf-Inge, Real Madrid'e transfer olma ihtimali hakkında konuşarak transfer dedikodularına yeni bir soluk getirdi. Futbolcu İngiltere'de mutlu olsa da, "Devler Kulübü"nün çağrısı hala geçerliliğini koruyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, Norveç milli takımının Brezilya ile oynayacağı maç öncesinde DAZN'a röportaj veren Alf-Inge Haaland, oğlunun Manchester City ile uzun vadeli bir sözleşmesi olduğunu vurguladı. Ancak sözlerinin sonunda Madrid taraftarlarını heyecanlandıracak ifadeler de ekledi: "Herkes Real Madrid'de oynamak ister. Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz," dedi.

Şu anda 25 yaşında olan Erling Haaland, 2026 Dünya Kupası'nda formunun zirvesinde olduğunu kanıtlıyor. Brezilya'ya karşı oynanan maçta duble yaparak Norveç'i çeyrek finale taşıdı. Turnuvada attığı gol sayısını 7'ye çıkaran golcü, gol krallığı yarışında Lionel Messi ve Kylian Mbappe ile aynı seviyede ilerliyor. Uluslararası arenadaki istatistikleri (54 maçta 62 gol) futbol dünyası için inanılmaz bir gösterge.

Madrid'in ilgisi ve seçim vaatleri

Real Madrid'de yakın zamanda gerçekleşen başkanlık yarışında da Haaland'ın adı sıkça geçiyordu. Seçimi kaybeden aday Enrique Riquelme, kampanyasını Norveçli yıldızı transfer etme vaadi üzerine kurmuştu. O dönemde Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta bu iddiaları yalanlamış olsa da, babasının son açıklamaları transfer kapılarının tamamen kapanmadığını gösteriyor.

Manchester City yönetimi ise sakinliğini korumaya çalışıyor. Kulüp, 2025'in başında golcü oyuncuyla mevcut sözleşmeyi uzatarak onu uzun vadeli olarak kadrosuna bağladı. Buna rağmen, Real Madrid gibi dev kulüplerin ilgisi ve futbolcunun değişebilecek planları, İngiltere şampiyonu için sürekli bir risk oluşturabilir.

Özbek futbolseverler için de bu transfer konusu oldukça ilgi çekici. Erling Haaland'ın her hareketi sosyal medyada büyük tartışmalara yol açıyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, futbol tarihindeki en pahalı ve ses getiren anlaşmalardan biri olacağı şüphesiz. Şimdilik ise golcü, tüm dikkatini Dünya Kupası'ndaki başarılı performansına vermiş durumda.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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