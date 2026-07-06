The Lancet: mRNA aşılarının güvenliği ve etkinliği tamamen kanıtlandı

Dünyanın en prestijli tıp dergilerinden biri olan The Lancet'te yayınlanan kapsamlı bir bilimsel inceleme, mRNA (mesajcı RNA) teknolojisine dayalı aşıların güvenliğini ve yüksek etkinliğini bir kez daha doğruladı. Kanada, İngiltere, ABD ve Hong Kong'dan bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen bu çalışma, pandemi döneminden bu yana toplanan milyarlarca dozluk veriyi analiz etti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Çalışmanın yazarları, mRNA teknolojisinin çalışma mekanizmasını ayrıntılı olarak açıkladılar. Bu aşılar, hücrelere viral proteinin küçük bir kısmını üretmeleri için "talimat" verir, bu da bağışıklık sistemini tehlikeye karşı önceden hazırlar. Önemli olan, mRNA molekülünün görevini tamamladıktan sonra vücutta hızla parçalanması ve hiçbir iz bırakmamasıdır.

Genetik değişikliklerle ilgili asılsız endişeler

Bilimsel çalışmada, toplumda yaygın olan en büyük korkulardan biri olan mRNA aşılarının insan DNA'sını etkilediği yönündeki iddialar kesin olarak reddedildi. Bilim insanları, teknolojinin çalışma prensibinin hücre çekirdeğine girmeyi veya genom ile etkileşime girmeyi içermediğini vurguluyor. Bu, aşıların genetik düzeyde güvenli olduğu anlamına geliyor.

British Columbia Üniversitesi'nden biyomühendis Anna Blakney liderliğindeki grup, mRNA platformunun avantajlarını şu şekilde sıraladı:

Aşı geliştirme süresinin kısalığı;

Üretimi hızla ölçeklendirme imkanı;

Güçlü ve kalıcı bir bağışıklık yanıtının oluşumu.

Yan etkiler ve gelecekteki olanaklar

The Lancet incelemesinde yan etkiler de açıkça belirtilmiştir. Nadir durumlarda alerjik reaksiyonlar ve miyokardit (kalp kası iltihabı) vakalarının gözlemlendiği kaydedilmiştir. Ancak bu durumlar çoğunlukla genç erkeklerde görülmüş ve çoğu vakada geri dönüşümlü olup basit tıbbi gözetim altında geçmiştir. Bilim insanlarının vardığı sonuca göre, aşının sağladığı fayda —ağır hastalık, hastaneye yatış ve ölüm riskinin azalması— ortaya çıkabilecek düşük sayıdaki riskten çok daha fazladır.

Bugün mRNA teknolojisi sadece COVID-19 ile sınırlı kalmıyor. Araştırmacılar, bu platformu onkoloji alanında kullanmak için aktif olarak çalışıyorlar. Özellikle, kanser hücrelerinin bireysel mutasyonlarına karşı savaşan kişiselleştirilmiş aşıların geliştirilmesinin tıpta yeni bir aşama olması bekleniyor.

Pandemi döneminde mRNA tipi aşıların (örneğin Pfizer/BioNTech) yaygın olarak kullanıldığı göz önüne alındığında, bu uluslararası araştırma sonuçları yerel sağlık sistemi ve halk için de büyük önem taşımaktadır. Bu tür şeffaf ve bilimsel temelli veriler, modern tıbbi teknolojilere olan güveni pekiştirmeye hizmet eder.