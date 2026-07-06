İşkence gören Filistinli mahkum fotoğrafının ardındaki acı gerçek

·3·Dünya
İşkence gören Filistinli mahkum fotoğrafının ardındaki acı gerçek

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Gazeli bir erkeğin elleri, gözleri ve vücudunun bağlı olduğu, uzun bir tahta çubuk yardımıyla yatağa yüzüstü sabitlendiği fotoğraf sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntünün büyük tartışmalara yol açmasının ardından İsrailli yetkililer, iç soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bu konuda Al Jazeera haber verdi.

Yayılan fotoğrafta Gazeli erkeğin soyulduğu ve yatağa yüzüstü bağlandığı görülüyor. İsrail tarafı fotoğrafın gerçek olduğunu doğrularken, bu durumun ülke ordusunun hizmet değerleri ve kurallarıyla kesinlikle bağdaşmadığını belirtti. Bununla birlikte yetkililer, fotoğraftaki kişinin kimliği ve nerede tutulduğuna dair bilgileri henüz açıklamadı.

Edinilen bilgilere göre fotoğraf, Instagram sosyal ağında İbranice “Günaydın” yazısıyla paylaşıldı. Daha sonra gönderinin sahibinin hesabı silindi. İsrail ordusu olayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü ve suçluların tespit edilmesi halinde kanun önünde hesap verebileceklerini bildirdi.

Fotoğrafı gören Ebu Nassar, oradaki kişinin oğlu Usame olduğunu iddia etti. Ona göre oğlunu vücudundaki işaretlerden tanıdı.

“Vücudundaki her bir izi iyi bilirim. Oğlumun bacağında şişlik ve yara izleri vardı. Fotoğraftaki adamın sol bacağında da aynı izleri gördüm,” dedi.

Yakınlarının ifadesine göre Usame, bu yılın Mart ayında İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes döneminde “Sarı Hat” yakınlarında gözaltına alındı. 19 Mart'ta 1,5 yaşındaki çocuğuyla birlikte yakalandı. Küçük çocuk aynı gün serbest bırakıldı ancak akrabaları, çocuğun bacaklarında sigara yanığına benzer yara izleri olduğunu iddia etti.

İsrail ordusu ise bebeğe şiddet uygulandığı yönündeki suçlamaları reddetti. Ordu verilerine göre, çocuğun bacaklarındaki izler, askerlerin Usame'yi “Sarı Hat”a yaklaşmaktan alıkoymak için ateşlediği uyarı atışları sonucu oluştu. Olayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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