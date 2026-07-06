Kiev'e düzenlenen saldırı sonrası 24 kişi hastaneye kaldırıldı
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Rus Silahlı Kuvvetleri'nin gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırıları sonucunda en az 7 kişi hayatını kaybetti.
İlk belirlemelere göre 24 kişi çeşitli derecelerde yaralandı. Yaralılara tıbbi müdahale yapılıyor.
Saldırı sonucunda şehrin bazı bölgelerinde yıkım meydana geldiği bildiriliyor. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin veriler güncellenebilir.
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