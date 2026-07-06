ABD'nin birçok eyaletinde Bağımsızlık Günü silahlı saldırılarla sona erdi

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında birçok şehirde silahlı saldırılar meydana geldi. NBC News'in aktardığı ilk bilgilere göre, en az altı kişi hayatını kaybetti, onlarca vatandaş yaralandı.

En ağır olaylardan biri New York'un Brooklyn bölgesindeki Coney Island'da yaşandı. Siyah maskeli silahlı bir şahıs, aile barbeküsü yapan insanların üzerine ateş açtı. Sonuç olarak dört çocuk dahil sekiz kişi yaralandı.

Bağımsızlık Günü etkinlikleri sırasında Indiana, Kaliforniya, Missouri ve Ohio'da da silahlı saldırılar kaydedildi. Bazı vakalarda kurbanların reşit olmadığı belirtildi.

Florida'nın Pensacola merkezinde meydana gelen silahlı saldırı, 19 yaşındaki bir gencin ölümüne neden oldu. Olayda altı kişi daha yaralandı.

Indiana'daki farklı silahlı saldırılarda bir kadın ve 10 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Sekiz yetişkin vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Missouri'de 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Kurşun isabet eden 16 yaşındaki iki genç daha hastaneye kaldırıldı.