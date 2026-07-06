Jude Bellingham, Meksika galibiyetinin ardından taraftarları kutlamaya davet etti

İngiltere Milli Takımı ve Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, Dünya Kupası çeyrek finaline taşıyan Meksika karşısındaki dramatik galibiyetin ardından heyecanını gizleyemedi. Azteca Stadyumu'nda oynanan ve 3-2 sona eren maçta duble yapan orta saha oyuncusu, bu zaferi uluslararası kariyerindeki en gurur verici an olarak nitelendirdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Karşılaşma Birleşik Krallık saatiyle Pazartesi sabahı sona erdiği için Bellingham, uykusundan fedakarlık ederek takımı destekleyen taraftarlara özel olarak teşekkür etti. Futbolcu, şaka yollu da olsa ülkede tatil ilan edilmesi gerektiğini belirterek, çalışanları ve öğrencileri kutlama yapmaya çağırdı. Goal.com'un haberine göre taraftarlara seslenen yıldız isim, "Patronlarınıza mesaj atın ve işe gitmeyeceğinizi söyleyin, bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

Tarihi stadyumda dirençli zafer

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere Milli Takımı için bu karşılaşma hiç kolay geçmedi. Jarell Quansah'ın kırmızı kart görmesiyle takım 10 kişi kalmasına rağmen İngilizler büyük bir direnç gösterdi. Jude Bellingham'ın attığı iki gol ve Harry Kane'in isabetli vuruşu, "Üç Aslan"ın galibiyetini perçinledi. Meksika'nın kendi tarihi arenasında oynadığı son 89 maçın sadece ikisinde mağlup olduğunu belirtmek gerekir.

Bellingham maç bittikten sonra takım ruhu ve taraftar desteği üzerinde durdu. Kendi ifadelerine göre takım, tüm hafta boyunca sadece Meksika'daki zorlu atmosfer ve güçlü rakibe karşı nasıl oynayacaklarını düşündü. Futbolcu, bu zaferi İngiltere formasıyla yaşadığı en iyi akşam olarak değerlendirdi ve bunun tüm ülkenin başarısı olduğunu vurguladı.

Taraftarlarla bağ ve sorumluluk

Jude Bellingham röportajında çocukluğundan beri İngiltere Milli Takımı taraftarı olduğunu hatırlattı. 2010 Dünya Kupası'nı ilk kez izlediğini ve o dönemdeki zorlukları çok iyi hatırladığını belirtti. Şu anda ise taraftarlara mutluluk verebilen bir takımın parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

"Yedi yaşımdan beri İngiltere taraftarıyım. Bugün ülkeye böyle anlar yaşatabilen bir takımın üyesi olmak, kariyerimdeki ve hayatımdaki en önemli olaydır. Bu yüzden çocuklar okula gitmesin, ebeveynler işe çıkmasın; bugün arkadaşlarla kutlama yapma zamanı," diye ekledi genç yıldız.

Bu galibiyet, İngiltere Milli Takımı'nın turnuvadaki hedeflerini daha da güçlendirdi. Üzerindeki sorumluluğun bilincinde olan Bellingham, takımdaki 26 oyuncunun her birinin benzer sonuçlar almaya muktedir olduğuna olan inancını dile getirdi. Şimdi Thomas Tuchel'in öğrencileri çeyrek final hazırlıklarına başlayacak.