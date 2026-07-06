Rus Baykal uçağının sertifikasyon tarihi 2027'ye ertelendi

·34·Teknoloji
Rus Baykal uçağının sertifikasyon tarihi 2027'ye ertelendi

Rus havacılık endüstrisinin gelecek vaat eden projelerinden biri olan ve küçük havacılık için tasarlanan Baykal uçağının sertifikasyon sürecinin 2027 yılının üçüncü çeyreğine kadar tamamlanması bekleniyor. Bu bilgi, Yekaterinburg'da düzenlenen Innoprom uluslararası fuarında Rosaviatsiya başkanı Dmitriy Yadrov tarafından açıklandı. Bu tarihin belirlenmesi, bölgesel uçuş güvenliğini ve teknik hazırlık seviyesini tam olarak sağlama gerekliliği ile açıklanıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Ixbt.com'a göre uçak şu anda sertifikasyonun son aşamalarından geçiyor. Projenin en önemli yönü, 2027 yılına kadar sadece hava aracının kendisinin değil, aynı zamanda onun için özel olarak geliştirilen yerli UZGA güç ünitesinin (motorunun) de tam testlerden geçip resmi izinlerini almasının planlanmasıdır. Bu, Rus havacılığının ithal ikamesi stratejisinde önemli bir adım olacaktır.

Eski teknolojilerden vazgeçiş ve yeni fırsatlar

9 koltuklu Baykal uçağı, halk arasında 'Kukuruznik' olarak bilinen, manevi ve fiziksel olarak eskimiş An-2 uçaklarının yerini almalıdır. Uzmanlara göre yeni model, bölgelerdeki 'son mil' sorununu çözmeyi hedefliyor. Yani, büyük şehirler ile uzak bölgeler arasındaki ulaşım bağlantısını sağlayan ana araç haline gelecek. Özbekistan gibi geniş topraklara ve dağlık bölgelere sahip ülkeler için de bu tür küçük ölçekli havacılık teknolojilerinin geliştirilme deneyimi ilgi çekicidir.

Dmitriy Yadrov, havacılık pazarında bu uçağa olan talebin şimdiden oluştuğunu vurguladı. Günümüz itibarıyla, çeşitli havayolu şirketlerinden 2035 yılına kadar teslim edilmek üzere 69 adet Baykal uçağı için talep gelmiş durumda. Bu gösterge, projenin ticari olarak kendini doğrulayacağına dair güveni güçlendiriyor.

Gelecekteki geniş kapsamlı projeler

Küçük havacılığı geliştirme programı sadece Baykal ile sınırlı değil. Plana göre, bir sonraki aşamada 19 koltuklu Rus-Belarus ortak projesi olan Osvey uçağının sertifikasyonu öngörülüyor. Bu daha büyük modelin testlerinin ve resmi belgelendirme işlemlerinin 2029 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Osvey projesine de talep yüksek: Havayolu şirketleri 2035 yılına kadar 59 adet bu tür makineyi satın alma isteğini belirtti. Böylece, önümüzdeki on yıl içinde bölgesel uçuş filosunun kökten yenilenmesi bekleniyor. Bu durum, yolcu taşıma güvenliğini artırmanın yanı sıra lojistik maliyetlerini de düşürmeyi sağlayacak.

Sonuç olarak belirtmek gerekir ki, Baykal uçağının hizmete girmesi, Rus havacılık endüstrisi için teknolojik bağımsızlığa doğru atılmış önemli bir adımdır. Motordan gövdeye kadar tüm parçaların yerel koşullarda üretilmesi, dış yaptırımlar ortamında istikrarın sağlanmasına hizmet edecektir.

HavacılıkBaykalUçakTeknolojiRusya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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