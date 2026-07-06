Gökbilimciler Dünya'ya yakın GJ 3378b süper Dünya gezegenini yeniden inceledi

·47·Teknoloji
Gökbilimciler Dünya'ya yakın GJ 3378b süper Dünya gezegenini yeniden inceledi

ABD'deki Hobby-Eberly teleskobu ile çalışan gökbilimciler, Dünya'ya nispeten yakın bir konumda bulunan GJ 3378b ötegezegeninin parametrelerini yeniden gözden geçirdi. Elde edilen yeni veriler, bu gök cisminin daha önce tahmin edilenden çok daha fazla Dünya benzeri olabileceğini gösteriyor. Bu keşif, evrende yaşam barındırabilecek dünyaları arayışta önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

GJ 3378b nesnesi, Dünya'dan yaklaşık 25 ışık yılı uzaklıkta, Zürafa takımyıldızı yönünde yer alıyor. Samanyolu galaksisinde en yaygın yıldız türü olan kırmızı cüce bir yıldızın etrafında dönüyor. Güncellenen verilere göre, gezegenin kütlesinin daha önce hesaplandığı gibi Dünya kütlesinin 5 katı değil, yaklaşık 2,3 katı olduğu belirlendi.

Kayalık dünya ve güncellenmiş yörünge

Kütlenin bu şekilde belirlenmesi bilimsel açıdan oldukça önemli. Çünkü 2,3 Dünya kütlesine sahip GJ 3378b'nin yoğun gaz katmanına sahip bir "mini-Neptün" değil, katı ve kayalık bir yüzeye sahip bir gezegen olma ihtimali yüksek. Ayrıca bilim insanları yörünge süresini de netleştirdi: Gezegen, yıldızının etrafındaki turunu 25 günde değil, 21 günde tamamlıyor.

Bu araştırmada Habitable-zone Planet Finder (Yaşanabilir bölge gezegen arayıcısı) cihazı kullanıldı. Bu cihaz, radyal hız yöntemiyle çalışır: Gezegen kendi kütleçekimi ile yıldızı hafifçe çektiğinde, yıldızın spektrumunda küçük titreşimler meydana gelir. Bu mikro kaymalar sayesinde gezegenin kütlesini ve yörüngesini yüksek hassasiyetle hesaplama imkanı doğar.

Kırmızı cüce yıldızlar galaksimizdeki yıldızların yaklaşık yüzde 70'ini oluşturur. Soğuk ve sönük oldukları için enerjilerinin büyük kısmını kızılötesi aralıkta yayarlar. Bu nedenle, bu tür sistemlerdeki gezegenleri incelemek, evrende yaşama elverişli dünyaların ne kadar yaygın olduğunu anlamada belirleyici bir öneme sahiptir.

Gelecekteki araştırmalar için öncelikli hedef

ixbt.com'un verilerine göre, verilerin doğrulanmasında TESS ve Gaia uzay görevleri ile yer tabanlı diğer gözlem istasyonlarının sonuçlarından da yararlanıldı. Buna rağmen, kırmızı cücelerin etrafındaki yaşam zorlu koşullarla karşılaşabilir: Gezegenler yıldıza çok yakın konumlandığı için güçlü radyasyon ve atmosfer kaybı riski mevcuttur.

Şimdilik GJ 3378b, yaşam barındırabilecek aday bir gezegen olmaya devam ediyor. Ancak netleştirilen özellikleri, onu James Webb gibi yeni nesil teleskoplar için öncelikli bir hedef haline getiriyor. Gelecekte bilim insanları, bu gezegenin atmosferini doğrudan analiz ederek biyobelirteçleri, yani yaşam izlerini aramayı planlıyor.

AstronomiÖtegezegenUzayAraştırmaBilim-Teknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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