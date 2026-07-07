Avustralya'da bir grafiti sanatçısı köprü kulesine dev bir kuş resmi çizdi

Avustralya'nın Melbourne kentinde sıra dışı bir olay yaşandı. Bir grafiti sanatçısı, 140 metre yüksekliğindeki Bolte Köprüsü kulesine tırmanıp dev bir çizgi film kuşu resmi çizdiği için polis tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili haberi Reuters duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine yakın köprüden Instagram'da paylaşılan videolarda, şahsın kulenin en tepesinde ayaklarını sarkıtarak oturduğu görüldü. Sonraki paylaşımlarında Avustralya'da vergilerin düşürülmesini talep etti ve aşağı inmesi için kendisine dron ile fıstık ezmeli sandviç getirilmesini istedi.

Bu talepleri polis ile müzakerelere yol açtı. Sonuç olarak köprünün bir şeridi geçici olarak kapatıldı ve işe giden sürücüler için ciddi bir trafik sıkışıklığı oluştu.

Victoria Polisi Çavuş Vekili Paul Hogan, 22 yaşındaki şahsın kuleden indikten hemen sonra tutuklandığını belirtti.

Hogan, "Şahıs dış duvara sprey boya ile resim çizdi. Olay sırasında polisin aşağı inmesi yönündeki yasal uyarılarına uymadı" dedi.

Polis açıklamasına göre olay yerine devriye ekipleri, trafik polisi, özel harekat birimi, arama kurtarma servisi ve deniz polisi gibi birçok birim sevk edildi.

Köprüye çizilen grafitinin, son yıllarda Melbourne'deki onlarca binada görülen ünlü Pam the Bird kuşu figürüne çok benzediği söyleniyor. Bu sembol, şehrin tarihi Flinders Street tren istasyonunun duvarlarında da yer almıştı.

Polis, şahsın sonunda neden aşağı indiğine dair bir açıklama yapmadı. Ancak Instagram sayfasında "Dronu sandviçsiz göndermeye nasıl cüret ettiler" şeklinde esprili bir yorum paylaşıldı. Bu durum sosyal medyada olaya olan ilgiyi daha da artırdı.