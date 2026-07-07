Opta, Arjantin'i Mısır karşısında mutlak favori olarak belirledi

·7·Spor
Opta, Arjantin'i Mısır karşısında mutlak favori olarak belirledi

Opta Analyst süper bilgisayarı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak Arjantin - Mısır karşılaşması öncesinde olası sonuçları hesapladı.

Analize göre, son dünya şampiyonunun normal sürede galip gelme ihtimali rakibinden yaklaşık altı kat daha yüksek değerlendirildi.

Arjantin'e yüzde 69,6 şans verildi

Opta hesaplamalarına göre, Arjantin milli takımının 90 dakika içinde galip gelme olasılığı yüzde 69,6seviyesinde.

Bu oran, Güney Amerikalıları karşılaşmanın mutlak favorisi haline getirdi.

Mısır'ın şansı yüzde 11,5

Mısır milli takımının normal sürede galip gelme olasılığı yüzde 11,5olarak değerlendirildi.

Buna rağmen, Avustralya'yı penaltı atışlarıyla turnuva dışına iten Mısır, play-off maçlarında sürpriz yapabileceğini kanıtladı.

Uzatma ihtimali de mevcut

Karşılaşmanın normal süresinin berabere bitip maçın uzatmalara veya penaltı atışlarına gitme olasılığı yüzde 18,9seviyesinde.

Opta tahminleri şu şekilde:

  • Arjantin galibiyeti — yüzde 69,6;

  • Mısır galibiyeti — yüzde 11,5;

  • beraberlik ve uzatmalar — yüzde 18,9.

Arjantin grupta maksimum puan topladı

Arjantin, J Grubu'nda üç maç sonunda 9 puan toplayarak lider olarak play-off'a yükseldi.

Son 32 turunda ise Lionel Messi liderliğindeki takım, Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 mağlup etti.

Mısır penaltılarla tur atladı

Mısır, G Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamladı.

Afrika temsilcisi, son 32 turunda Avustralya ile normal ve uzatma süresinde 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışlarında ise 4-2 galip geldi.

Rakamlar Arjantin'den yana. Ancak play-off'ta favorilik sadece maç başlayana kadar geçerlidir.

ArjantinMısırLionel MessiOptaYeşil Burun
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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