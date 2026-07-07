Gareth Barry, Kylian Mbappe'yi Premier Lig'de kendini kanıtlamaya çağırdı

Futbol dünyasının en parlak yıldızlarından biri olan Kylian Mbappe'nin kariyeri boyunca Premier Lig'de forma giymesi gerektiğine dair görüşler giderek artıyor. Özellikle Manchester City'nin eski orta saha oyuncusu Gareth Barry, Fransız forveti Lionel Messi'nin yaptığı "hatayı" tekrarlamamaya ve dünyanın en zorlu liginde kendini göstermeye davet etti. Barry'ye göre, Mbappe'nin Manchester City forması giymesi sadece kulüp için değil, tüm lig için tarihi bir olay olurdu. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Gareth Barry, Lyllo Casino'ya verdiği röportajda, dünya çapındaki oyuncuların İngiltere'de oynamamasının futbolseverler için büyük bir kayıp olduğunu vurguladı. Lionel Messi örneğini veren Barry, Arjantinli efsanenin kariyeri boyunca Britanya sahalarında düzenli olarak oynamamasının üzücü olduğunu belirtti. Mbappe'nin genç ve formda olduğu bu dönemde böyle bir fırsatı kaçırmaması gerektiği kaydedildi.

Premier Lig — elit yetenekler için gerçek bir sınav

"Mbappe gibi dünya çapındaki oyuncuların Premier Lig'de vakit geçirmemesi çok üzücü. Messi'yi burada görmeyi çok istemiştik ama bu artık gerçekleşmeyecek. Mbappe'nin kariyerinin dünyanın en zorlu liginde kendini denemeden geçip gitmesini istemiyoruz", diye ekledi Barry. Ona göre İngiltere ligi, bir futbolcunun gerçek potansiyelini ortaya çıkaran en temel ölçüttür.

Kylian Mbappe şu anda Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergiliyor. Çeyrek final biletini getiren kritik penaltısı ve sahadaki liderliği, onun en üst seviyede bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Jamie Carragher dahil olmak üzere uzmanlar, Mbappe'nin bu turnuvadaki oyununun onu Harry Kane gibi rakiplerinin önüne geçirerek "Altın Top" için ana aday haline getirebileceğini söylüyor.

Eğer Mbappe İngiltere'ye taşınmaya karar verirse, Manchester City onun için en uygun adres olarak görülüyor. Kulübün finansal istikrarı ve son yıllardaki büyük başarıları, böyle dev bir transferi gerçekleştirmeye fazlasıyla olanak tanıyor. Barry'nin sözlerine göre, Manchester City her zaman dünyanın en iyilerini kadrosuna katmaya hazır durumda.

Manchester City'nin yeni transferleri ve gelecek planları

Mbappe hakkındaki söylentiler devam ederken, Manchester City somut adımlar atmaya başladı. Kulüp, Nottingham Forest'tan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Elliot Anderson'ın transferi konusunda anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu. Şu anda İngiltere milli takımıyla uluslararası turnuvada yer alan Anderson sağlık kontrollerinden geçti ve yakında takıma katılması bekleniyor.

Gareth Barry, Elliot Anderson'ın takıma gelişini Rodri ile ilgili durumla kıyasladı. Barry'ye göre Anderson, topsuz alandaki hareketliliği, pres gücü ve atakları başlatma becerisiyle Rodri ile benzer özelliklere sahip. Gelecekte Rodri'nin takımdan ayrılması durumunda, Anderson onun yerini doldurabilecek uygun bir aday olarak görülüyor.

Sonuç olarak, Manchester City sadece bugünün yıldızları için değil, geleceğin temelleri için de aktif bir şekilde çalışıyor. Mbappe gibi bir süperstarın transferi, kulübün Avrupa futbolundaki hegemonyasını şüphesiz daha da güçlendirecektir. İngiliz futbolu taraftarları ise yakında Etihad Stadyumu'nda dünyanın en iyi forvetini görmeyi umut ediyor.