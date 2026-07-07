2026'nın En Büyük Siber Saldırıları: Dijital Savaş ve Veri Hırsızlığı

·4·Teknoloji
2026'nın En Büyük Siber Saldırıları: Dijital Savaş ve Veri Hırsızlığı

2026'nın ilk yarısı, insanlık için siber güvenliğin artık sadece teknik bir kavram değil, küresel güvenliğin merkezinde yer alan bir unsur olduğunu kanıtladı. Günümüzde dijital cephedeki çatışmalar, fiziksel savaşlarla eş zamanlı olarak yürütülüyor. Devletlerin vatandaşlarının verilerini bir silah olarak kullanması, botnetlerin demokratik kurumlara darbe indirmesi ve hacker gruplarının hayati altyapıları hedef alması ciddi endişelere yol açıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yılın en ses getiren olaylarından biri, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki (SSA) veri sızıntısı ile ilgili. Elon Musk liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından yürütülen reformlar sürecinde, milyonlarca Amerikalının çok gizli verileri tehlikeye girdi. Verilere göre, departman temsilcileri sosyal güvenlik numaralarını içeren canlı bir veritabanını korunmayan üçüncü taraf bir sunucuya yüklemiş olabilir.

Bu durumla ilgili federal mahkemelerde hararetli tartışmalar devam ediyor. Müfettişler, bu veritabanının seçimlerdeki usulsüzlükleri tespit etme bahanesiyle siyasi gruplara sunulmuş olma ihtimali üzerinde duruyor. Eğer bu bilgiler doğrulanırsa, söz konusu olay ABD tarihindeki en büyük ve en tehlikeli veri sızıntısı olarak kayıtlara geçecek.

Avrupa enerji sistemine saldırılar

Avrupa kıtasında da siber güvenlikle ilgili durum oldukça gerginleşti. Özellikle sivil enerji ve su temini sistemlerine yönelik saldırıların sayısı arttı. Polonya, İsveç ve Norveç gibi ülkelerin elektrik şebekeleri ve ısı santralleri zararlı yazılım saldırılarına maruz kaldı. Özellikle Norveç'teki barajlardan birine yapılan saldırı sonucunda su seviyesinde kontrolsüz değişimler gözlemlendi.

Uzmanlara göre, bu saldırıların arkasında Rusya ile bağlantılı gruplar bulunuyor. Polonya'nın su arıtma tesislerine yapılan tekrarlayan saldırılar, hibrit savaşın dijital sınırları aşarak doğrudan halk sağlığını ve günlük yaşamı tehdit etmeye başladığını gösteriyor. Bu tür eylemler, toplumda panik yaratmayı ve stratejik kaynakları devre dışı bırakmayı amaçlıyor.

Küresel siber savaşın yeni aşaması

Yakın zamanda ABD ve İsrail'in İran'a karşı askeri eylemleri fonunda, siber uzayda da karşı saldırılar hız kazandı. İranlı hackerların ABD'deki kritik altyapıları, özellikle özel su temini şirketlerini hedef aldığına dair uyarılar yapılıyor. Bu tür şirketlerin genellikle modern koruma sistemlerine sahip olmaması, onları hackerlar için kolay hedef haline getiriyor.

2026'nın geride kalan dönemi, siber saldırıların artık sadece finansal kazanç değil, siyasi baskı kurma ve devletlerin istikrarını bozma aracı haline geldiğini gösteriyor. Aşağıdaki alanlar en zayıf noktalar olmaya devam ediyor:

  • Devlet hizmetleri ve sosyal güvenlik veritabanları;
  • Enerji ve elektrik şebekeleri;
  • Su temini ve arıtma tesisleri;
  • Siyasi kurumlar ve seçim süreçleri.
Uzmanların vardığı sonuca göre, yılın ikinci yarısının daha karmaşık geçmesi bekleniyor. Dijital dünyadaki herhangi bir hatanın fiziksel dünyada telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği gerçeği nedeniyle, devletler siber savunma stratejilerini kökten gözden geçirmek zorunda kalıyor.

Siber GüvenlikHackerlarElon MuskABDTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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