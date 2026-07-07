ASUS, kompakt kasaya GeForce RTX 5070 ve Ryzen 9 sığdıran yeni ROG GR70 mini-PC'sini tanıttı

Bilgisayar teknolojileri pazarında kompaktlık ve yüksek performans uyumu yeni bir seviyeye ulaşıyor. ASUS, en yeni yenilikçi ürünü olan ROG GR70 oyun mini bilgisayarını resmen piyasaya sürdü. ixbt.com'un verilerine göre, bu cihaz 3 litreden daha küçük bir kasaya en yeni nesil işlemcileri ve grafik yongalarını sığdırabilmesiyle sektör uzmanlarını şaşırtıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni ROG GR70 modelinin temel özelliği donanımında kendini gösteriyor. Cihazın en üst konfigürasyonu 16 çekirdekli AMD Ryzen 9 9955HX3D işlemci ile donatılmıştır. Bu çip, büyük önbelleği sayesinde oyunlarda ve kaynak gerektiren görevlerde benzersiz bir hız sağlar. Ayrıca, kullanıcılar için Ryzen 9 9955HX ve Ryzen 9 8940HX işlemcilerine dayalı daha uygun fiyatlı versiyonlar da sunulmaktadır.

Grafik yetenekleri ve soğutma sistemi

Grafik konusunda ASUS mühendisleri NVIDIA'nın en yeni geliştirmelerine güveniyor. Üst model mini-PC, GeForce RTX 5070 Laptop ekran kartı ile donatılmışken, daha uygun fiyatlı modelde GeForce RTX 5060 Laptop bulunmaktadır. Bu tür bir güç, en modern oyunları bile harici grafik hızlandırıcıları olmadan yüksek kare hızlarında oynamanıza olanak tanır.

Bu kadar güçlü bileşenleri küçük bir kasada stabil tutmak için özel bir soğutma sistemi geliştirildi. ROG QuietFlow adı verilen bu teknoloji, üç fan ve birkaç ısı iletim borusundan oluşuyor. Sistem sadece etkili soğutmayı değil, aynı zamanda cihazın sessiz çalışmasını da garanti ediyor; bu da mini-PC kullanıcıları için çok önemli bir faktördür.

Cihazın boyutları 282,4 × 187,7 × 56,5 mm'dir. Bu, hemen hemen her çalışma masasında yer tasarrufu yapmanızı veya cihazı bir çantada taşımanızı sağlar. Bu kadar küçük boyutlara rağmen bilgisayar, 330 W gücünde harici bir blok aracılığıyla enerji alır. Bu, tüm dahili bileşenlerin tam güçte çalışması için yeterli kaynağı yaratır.

Şu anda satışa sunulan ROG GR70 modelleri aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Ryzen 9 9955HX3D ve GeForce RTX 5070 Laptop kombinasyonu;

Ryzen 9 8940HX ve GeForce RTX 5060 Laptop tabanlı model;

Windows 11 Home işletim sistemi yüklü olarak gelir.

Özbekistan pazarındaki oyuncular ve profesyonel tasarımcılar için bu mini-PC'nin geleneksel büyük kasalara layık bir alternatif olması bekleniyor. Özellikle bölgemizdeki sınırlı çalışma alanına sahip ofisler veya ev stüdyoları için bu tür kompakt ve güçlü çözümler giderek daha popüler hale geliyor.