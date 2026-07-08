Salah'tan Messi yorumu: «Maçı tek başına çevirebiliyor»

·3·Spor
Salah'tan Messi yorumu: «Maçı tek başına çevirebiliyor»

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Mısır'ı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Mısır'ın yıldızı Mohamed Salah, Lionel Messi hakkında özel açıklamalarda bulundu.

Mısır karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Messi ise kaçırdığı penaltıya rağmen daha sonra bir gol ve bir asistle maçın kaderini değiştirdi.

Mısır sürprize çok yakındı

Mücadele Mısır için çok iyi başladı. Afrika temsilcisi, Arjantin karşısında iki farklı üstünlük yakalayarak çeyrek finale göz kırpmıştı.

Ancak son şampiyon, son dakikalarda baskısını artırdı ve 3-2'lik skorla galibiyeti kaptı.

Messi penaltıyı kaçırdı ama maçı çevirdi

Lionel Messi maçın başında penaltı vuruşundan yararlanamadı. Ancak daha sonra oyuna büyük ağırlığını koydu.

Arjantinli kaptan bir asist yaptı ve kendisi de bir gol atarak takımının süper geri dönüşünde kilit rol oynadı.

Salah, Messi'yi övdü

Mohamed Salah, maç sonrasında Messi'nin seviyesini açıkça kabul etti.

La Derecha Diario'nun aktardığına göre Salah, «Elimizden geleni yaptık ama Messi diye bir gerçek var; o, istediği an oyunun gidişatını değiştirebilir ve maçı tek başına kazanabilir. Messi diğer futbolculardan çok daha üstün bir seviyede, bunu kabul etmem gerekiyor» ifadelerini kullandı.

Arjantin'i çeyrek finalde İsviçre bekliyor

Mısır mağlubiyetin ardından turnuvaya veda etti. Arjantin ise çeyrek finale yükseldi.

Bir sonraki turda Lionel Scaloni'nin öğrencileri İsviçre ile karşılaşacak. Messi, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en büyük umudu olmaya devam ediyor.

Lionel MessiMohamed SalahDünya KupasıArjantinMısır
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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