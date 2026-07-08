Dünya Kupası 2026: İsviçre, Kolombiya'yı penaltılarla eledi (video)

·65·Spor
Dünya Kupası 2026: İsviçre, Kolombiya'yı penaltılarla eledi (video)

Dünya Kupası son 16 turu kapsamında İsviçre ve Kolombiya arasındaki mücadelenin galibi penaltı atışları sonucunda belirlendi. Arjantin ve Mısır arasındaki gol düellosunun ardından bu karşılaşma, taraftarlar için gerçek bir sabır sınavına dönüştü. Zamin.uz maçın en dikkat çekici anlarını sunuyor.

İsviçre – Kolombiya — 0:0 (penaltılar — 4:3)

Sahadaki sıkıcı mücadele ve Jürgen Klopp'un patates kızartması

Maçın normal süresi ve uzatmalarında takımlar son derece temkinli bir oyun sergiledi. Tehlikeli pozisyonlar yaratmaktan ziyade topa sahip olma ve zaman geçirme öncelikli hale geldi. İlk 45 dakikanın en çok konuşulan ve sosyal medyada yankı uyandıran olayı sahada değil, tribünde yaşandı:

Sahadaki sıkıcı taktik savaştan yorulan kameramanlar, tribünde oturan ünlü teknik direktör Jürgen Klopp'a odaklandı. İştahla patates kızartması yediği anlar, maçın kendisinden daha fazla konuşuldu.

Yalnızca uzatma bölümlerinde Kolombiya biraz hareketlenip inisiyatifi ele almaya çalışsa da İsviçre savunmasını aşamadı ve gol sesi çıkmadı.

Penaltılarda gerilim ve Kobel'in kahramanlığı

Futbol piyangosunda her iki takım da benzer hatalar yaparak taraftarları heyecanlandırdı. Ancak sonunda gülen taraf Avrupa temsilcisi oldu:

  • Kolombiyalı Sanchez'in direğe çarpan şutuna, İsviçreli Manuel Akanji de hata yaparak karşılık verdi.

  • Kritik anda İsviçre kalecisi Gregor Kobel Cucho Hernandez'in şutunu ustalıkla kurtararak takımına galibiyeti getirdi.

  • Son noktayı Ruben Vargas koydu — 4:3.

72 yıllık tarih ve Fayzullayev'in deldiği Kolombiya savunması

Bu galibiyet İsviçre futbolu için tarihi bir an oldu. Takım, 1954'ten bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Kolombiya için ise bu acı bir mağlubiyetti. Çünkü turnuva boyunca kalelerinde sadece 1 gol görmüşlerdi. Bu Dünya Kupası'nda Kolombiya ağlarını sarsabilen dünyadaki tek futbolcu, Özbekistan milli takımı oyuncusu Abbosbek Fayzullayev oldu.

İsviçre, yarı final bileti için Lionel Messi önderliğindeki Arjantin ile karşılaşacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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