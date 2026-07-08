Rusya, Ukrayna'ya gece füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenledi

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Rus birlikleri, 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece Ukrayna topraklarına füze ve kamikaze İHA'larla yeni bir ortak saldırı gerçekleştirdi.

Kiev ve Harkiv'de patlamalar, yangınlar ve yıkımlar kaydedildi. Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre, birkaç kişi yaralandı.

Kiev'de patlamalar ve yangınlar meydana geldi

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, saldırı sonucunda başkentte en az iki kişinin yaralandığını ve bunlardan birinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Daha önce Kliçko, Desnyansk bölgesindeki füze saldırısının ardından depolarda yangın çıktığını, Svyatoşin bölgesinde ise konut dışı bir binada yangın meydana geldiğini duyurmuştu.

Bu bağlamda, Kiev genelinde hava saldırısı alarmı verildi.

Başkent çevresinde İHA hareketliliği gözlendi

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, başkent çevresinde düşmana ait saldırı amaçlı insansız hava araçlarının hareket ettiğini belirtti.

Tkaçenko'ya göre, şehir için hava saldırısı tehlikesi devam ediyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri de Rusya tarafından Kiev yönüne kuzeyden birkaç balistik füze fırlatıldığını açıkladı.

Harkiv'de evler ve araçlar hasar gördü

Harkiv şehri de gece saldırılarından etkilendi. Belediye Başkanı İgor Terehov, saldırı sonucunda ciddi yıkımlar meydana geldiğini bildirdi.

İlk belirlemelere göre, Harkiv'de de iki kişi yaralandı.

Şehirde:

20'den fazla özel ev;

bir ibadethanenin pencereleri;

sokak aydınlatma şebekeleri;

beş araç hasar gördü.

Daha önce Harkiv'in Nemişlyansk bölgesine füze isabet ettiği bildirilmişti.

Saldırılar birkaç saat sürdü

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'ne göre, Rusya'nın Kiev, Harkiv ve ülkenin orta ve doğu bölgelerine yönelik gece hava saldırıları birkaç saat devam etti.

Ukrayna'da hava saldırısı tehlikesi nedeniyle halka güvenlik önlemlerine uymaları tavsiye ediliyor.