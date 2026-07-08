Lionel Messi, Mısır'a karşı kazanılan dramatik galibiyetin ardından duygularını gizlemedi

·2·Spor
Lionel Messi, Mısır'a karşı kazanılan dramatik galibiyetin ardından duygularını gizlemedi

Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi, Dünya Kupası çeyrek finaline yükselmelerini sağlayan Mısır karşısındaki (3:2) dramatik galibiyetin ardından yaşadığı duygusal durumu açıkça dile getirdi. Atlanta'da oynanan maçta Arjantinliler 0:2 geriye düşmelerine rağmen geri dönüşe imza attılar. Ancak takımının başarısına rağmen efsanevi futbolcu, kendi performansından, özellikle de kaçırdığı penaltıdan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Lionel Messi sahada gözyaşlarını tutamadı. Goal.com'un haberine göre, futbolcu kaçırdığı penaltı nedeniyle kendini çok kötü hissetti. Messi, "Penaltıyı kaçırdığım için çok öfkelendim, bu beni derinden sarstı. O pozisyonda golü atsaydım maç çok daha farklı bir seyir izleyecekti. İyi oynuyorduk, birçok pozisyon yarattık ancak rakip kaleci harika kurtarışlar yaptı" ifadelerini kullandı.

Tarihi bir antirekor ve Maradona'nın istatistiği

Mısır milli takımı kalecisi Mostafa Shobeir, Messi'nin 11 metrelik vuruşunu kurtarmayı başardı. Bu, Lionel için turnuvadaki ikinci kaçırılan penaltı oldu (daha önce Avusturya maçında da hata yapmıştı). Böylece Messi, Dünya Kupası tarihinde tek bir turnuvada (penaltı atışları hariç) iki penaltı kaçıran ilk futbolcu oldu. Bu, onun gibi tecrübeli bir yıldız için beklenmedik ve üzücü bir sonuçtu.

Buna rağmen Lionel Messi, akan oyunda gerçek kalitesini sergiledi. Sadece skoru eşitleyen golü atmakla kalmadı, aynı zamanda sahada gerçek bir liderlik örneği gösterdi. İstatistiklere göre, 1986 Dünya Kupası'nda Diego Maradona'nın Belçika maçında kaydettiği istatistiği tekrarladı: Bir maçta gol atmak, 5'ten fazla başarılı dripling yapmak ve 5'ten fazla tehlikeli pozisyon yaratmak Messi'ye nasip oldu.

Arjantin'in 0:2 geriden gelip maçı kazanması, takımın karakterini ortaya koyuyor. Cristian Romero ve Lionel Messi'nin golleri dengeyi sağlarken, uzatma dakikalarında Enzo Fernandez galibiyet golünü kaydetti. 39 yaşındaki Messi, 2026 Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 8'e çıkardı ve Lionel Scaloni'nin takımı için ne kadar vazgeçilmez olduğunu bir kez daha kanıtladı.

"Bu galibiyet; gururun, karakterin ve arzunun bir başka örneğidir. Bu takımla gurur duyuyorum. 0:2'den geri dönmek kolay değil ama bu grup asla pes etmiyor ve sonuna kadar savaşıyor. Çeyrek finale yükseldiğimiz için mutluyuz" diye ekledi Arjantin kaptanı. Şimdi "Albiceleste", şampiyonluk unvanını koruma yolunda bir sonraki zorlu sınavlara hazırlanıyor.

Lionel MessiArjantinDünya KupasıFutbol HaberleriMısır
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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