Hollywood senaryosu: Arjantin'den Mısır'a karşı inanılmaz geri dönüş

Dünya Kupası son 16 turu kapsamındaki Arjantin ile Mısır arasındaki karşılaşma futbol tarihine altın harflerle yazıldı. 0-2 geriye düşen «Albiceleste», sadece 13 dakika içinde durumu tamamen değiştirerek çeyrek final biletini kaptı. Zamin.uz bu çılgın mücadelenin detaylarını ve Messi'nin tarihi rekorlarını sunuyor.

Arjantin – Mısır — 3:2

Goller: Romero (79), Messi (83), Fernandes (90+2) — Yasser Ibrahim (15), Zizo (67).

Kaçan penaltı: Messi (21).

Antirekordan büyüklüğe: Leo Messi neler yaptı?

Maç Lionel Messi için başlangıçta şanssız başladı. 21. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı ve bu turnuvada ikinci kez penaltı kaçırarak kendine has bir antirekor kaydetti. Ancak ikinci yarıda gerçek kaptanlık vasıflarını sergiledi:

79. dakikada Cristian Romero'nun golüne asist yaptı.

83. dakikada rakip savunmanın hatasını değerlendirerek skoru eşitledi.

Bu gol ve asistle Messi, Dünya Kupası tarihini yeniden yazdı:

En iyi golcü: Dünya Kupalarındaki gol sayısını 21'e çıkardı (Kylian Mbappe'de 19 tane). En iyi asistçi: Dünya Kupası'ndaki asist sayısını 9'a yükselterek efsanevi Diego Maradona'yı geride bıraktı. Ömürlük rekorlar: Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan futbolcu (31), üst üste 9 maçta gol atan ve play-off'ların üst üste 6 maçında rakip fileleri havalandıran ilk futbolcu oldu.

Gol krallığı yarışı kızışıyor

Dünya Kupası tarihinde ilk kez aynı anda üç futbolcu turnuvada 7 ve daha fazla gol atmayı başardı. Messi bu maçtaki golüyle tekrar liderliği ele geçirdi:

Futbolcu Gol sayısı Lionel Messi (Arjantin) 8 Kylian Mbappe (Fransa) 7 Erling Haaland (Norveç) 7 Harry Kane (İngiltere) 6

Hakem tartışması ve Mısır milli takımının öfkesi

Karşılaşma, Fransız baş hakem François Letexier'in tartışmalı kararları olmadan geçmedi. 60. dakikada faul gerekçesiyle Mısırlıların golünü iptal etti, 90+2. dakikada ise Arjantin ceza sahasındaki şüpheli pozisyonu görmezden geldi. Bu durum Afrika temsilcisinin sert tepkisine yol açtı.

Zizo (Mısır milli takımı forveti): «Hakem bizi yenmek için sahaya çıkmıştı. Mısır halkını mutlu etmeyi umuyorduk ama sonunda Arjantin'i Dünya Kupası'ndaki galibiyetinden dolayı tebrik ederiz. Bu sahte bir turnuva ve artık kalan maçları oynamalarına bile gerek yok. Hakem koca bir milletin hayalini yıktı».

Messi'nin gözyaşları ve maç sonu itirafı

Maçtan sonra sevinç gözyaşlarını tutamayan Messi, takımın iradesini övdü:

«Skor 0-2 olduktan sonra durum oldukça zorlaşmıştı. Oyunu çevirebildiğimiz için inanılmaz duygular yaşıyoruz. Yine çok zorlandık ama bu Dünya Kupası. Tüm maçlar böyle geçiyor. Çok mutluyum».

Arjantin milli takımı, 13 dakikalık tarihi geri dönüşüyle çeyrek finale yükseldi ve kupa mücadelesine devam ediyor.