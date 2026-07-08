Mısır, Arjantin maçındaki hakem yönetimi için FIFA'ya şikayette bulundu

·82·Spor
Mısır, Arjantin maçındaki hakem yönetimi için FIFA'ya şikayette bulundu

Mısır Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'e karşı oynanan maçtaki hakem kararlarından duyduğu rahatsızlık nedeniyle FIFA'ya resmi başvuruda bulundu.

Globo'nun haberine göre Mısır tarafı, maçtaki tartışmalı pozisyonlar hakkında soruşturma açılmasını ve Fransız hakem ekibinin turnuvanın geri kalanından men edilmesini talep ediyor.

Tartışmalı maç FIFA'ya taşındı

Arjantin ile Mısır arasındaki son 16 turu mücadelesi, son şampiyonun 3-2'lik üstünlüğüyle sona ermişti.

Karşılaşmayı François Letexier yönetimindeki Fransız hakem ekibi yönetti. Mısır Futbol Federasyonu, tam olarak bu hakem yönetimi hakkında Uluslararası Futbol Federasyonu'na şikayette bulundu.

Mısır iki pozisyonun incelenmesini istiyor

Federasyon Başkanı Hani Abu Rida, maçtaki birkaç tartışmalı duruma dikkat çekti.

Mısır tarafı öncelikle milli takımın iptal edilen golüyle ilgili açıklama bekliyor. Ayrıca Arjantin'in üçüncü golünden önce yaşandığı iddia edilen olası bir penaltı pozisyonunun da incelenmesi talep edildi.

Hakem ekibinin men edilmesi talebi

Mısır Futbol Federasyonu sadece soruşturmayla yetinmek istemiyor.

Hani Abu Rida, François Letexier liderliğindeki hakem ekibinin Dünya Kupası sonuna kadar maçlardan men edilmesini de talep etti.

Arjantin çeyrek finalde, Mısır ise cevap bekliyor

Mısır, son 16 turunda 2-3 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Arjantin ise çeyrek finale yükseldi ve son şampiyon unvanıyla mücadelesini sürdürüyor.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası 19 Temmuz'a kadar devam edecek. Şimdi tüm gözler FIFA'nın Mısır'ın şikayetine vereceği yanıta çevrildi.

FIFADünya KupasıMısırArjantinFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dünya Kupası 2026: İsviçre, Kolombiya'yı penaltılarla eledi (video)Dünya Kupası 2026: İsviçre, Kolombiya'yı penaltılarla eledi (video)Bugün, 11:40Hollywood senaryosu: Arjantin'den Mısır'a karşı inanılmaz geri dönüşHollywood senaryosu: Arjantin'den Mısır'a karşı inanılmaz geri dönüşBugün, 11:32Lionel Messi, Mısır'a karşı kazanılan dramatik galibiyetin ardından duygularını gizlemediLionel Messi, Mısır'a karşı kazanılan dramatik galibiyetin ardından duygularını gizlemediBugün, 11:30Lionel Messi, Mısır maçının en iyi oyuncusu seçildiLionel Messi, Mısır maçının en iyi oyuncusu seçildiBugün, 11:18Zizo'dan hakeme: «Hayallerimizi yıktı, Allah katında hesabını versin»Zizo'dan hakeme: «Hayallerimizi yıktı, Allah katında hesabını versin»Bugün, 10:37Salah'tan Messi yorumu: «Maçı tek başına çevirebiliyor»Salah'tan Messi yorumu: «Maçı tek başına çevirebiliyor»Bugün, 10:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı