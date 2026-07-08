Mısır, Arjantin maçındaki hakem yönetimi için FIFA'ya şikayette bulundu

Mısır Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'e karşı oynanan maçtaki hakem kararlarından duyduğu rahatsızlık nedeniyle FIFA'ya resmi başvuruda bulundu.

Globo'nun haberine göre Mısır tarafı, maçtaki tartışmalı pozisyonlar hakkında soruşturma açılmasını ve Fransız hakem ekibinin turnuvanın geri kalanından men edilmesini talep ediyor.

Tartışmalı maç FIFA'ya taşındı

Arjantin ile Mısır arasındaki son 16 turu mücadelesi, son şampiyonun 3-2'lik üstünlüğüyle sona ermişti.

Karşılaşmayı François Letexier yönetimindeki Fransız hakem ekibi yönetti. Mısır Futbol Federasyonu, tam olarak bu hakem yönetimi hakkında Uluslararası Futbol Federasyonu'na şikayette bulundu.

Mısır iki pozisyonun incelenmesini istiyor

Federasyon Başkanı Hani Abu Rida, maçtaki birkaç tartışmalı duruma dikkat çekti.

Mısır tarafı öncelikle milli takımın iptal edilen golüyle ilgili açıklama bekliyor. Ayrıca Arjantin'in üçüncü golünden önce yaşandığı iddia edilen olası bir penaltı pozisyonunun da incelenmesi talep edildi.

Hakem ekibinin men edilmesi talebi

Mısır Futbol Federasyonu sadece soruşturmayla yetinmek istemiyor.

Hani Abu Rida, François Letexier liderliğindeki hakem ekibinin Dünya Kupası sonuna kadar maçlardan men edilmesini de talep etti.

Arjantin çeyrek finalde, Mısır ise cevap bekliyor

Mısır, son 16 turunda 2-3 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Arjantin ise çeyrek finale yükseldi ve son şampiyon unvanıyla mücadelesini sürdürüyor.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası 19 Temmuz'a kadar devam edecek. Şimdi tüm gözler FIFA'nın Mısır'ın şikayetine vereceği yanıta çevrildi.