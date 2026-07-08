Portekiz'de de istifa: Martinez görevinden ayrıldı

2026 Dünya Kupası'nda teknik direktör istifaları devam ediyor. Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, son 16 turunda İspanya'ya karşı alınan mağlubiyetin ardından görevinden ayrıldı.

Portekiz, İspanya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Martinez, takımı dünya şampiyonluğu hedefiyle devraldığını ancak hedefe ulaşılamamasının ardından devam etmenin bir anlamı kalmadığını belirtti.

Martinez: «Kupayı kazanamadıktan sonra devam etmenin anlamı yok»

İspanyol teknik adam, istifa kararının Dünya Kupası öncesinde kesinleşmediğini ifade etti. Martinez'e göre temel amaç, Portekiz ile dünya şampiyonluğuna ulaşmaktı.

«Portekiz'e Dünya Kupası'nı kazanmak için gelmiştim ve bence zafer olmadan devam etmenin bir anlamı yok» dedi Martinez.

Sözleşme de bugün sona erdi

Martinez, Portekiz futbol yönetiminin artık yeni bir teknik direktör seçme imkanına sahip olduğunu vurguladı.

«Başkan beni her zaman destekledi ancak sözleşmem bugün sona eriyor. Başka söyleyecek sözüm yok» diye ekledi.

Portekiz ile kupa kazanamadı

Roberto Martinez, Portekiz Milli Takımı'nın başına 2023 yılında geçmişti.

Ancak İspanyol çalıştırıcı, takımla herhangi bir kupa kazanamadı. 2026 Dünya Kupası'nda ise Portekiz, İspanya'ya yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Dünya Kupası'ndaki sekizinci istifa

Bu, Dünya Kupası'na katılan takımlar arasındaki sekizinci teknik direktör değişikliği oldu.

Daha önce şu isimler de görevlerinden ayrılmıştı:

Sabri Lamouchi — Tunus;

Hong Myung-bo — Güney Kore;

Steve Clarke — İskoçya;

Miroslav Koubek — Çekya;

Ronald Koeman — Hollanda;

Sebastian Beccacece — Ekvador;

Julian Nagelsmann — Almanya.

2026 Dünya Kupası'ndaki sonuçlar sadece takımların kaderini değil, teknik direktörlerin geleceğini de kökten değiştiriyor. Portekiz artık yeni bir döneme başlıyor.