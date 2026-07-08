Henry, Ronaldo'ya destek çıktı: «Mirasından şüphe yok»

Fransa milli takımı ve Arsenal'in eski forveti Thierry Henry, Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulunarak, Portekizli yıldızın futboldaki mirasının Dünya Kupası şampiyonluğu ile ölçülemeyeceğini vurguladı.

Portekiz, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Bu mağlubiyetin ardından Ronaldo'nun milli takımdaki geleceği ve tarihteki yeri yeniden tartışmaların merkezine oturdu.

Henry, Ronaldo'nun mirasını savundu

Thierry Henry'ye göre, Dünya Kupası kazanamamış büyük futbolcular bile futbol tarihinde silinmez izler bırakmıştır.

«Birçok büyük futbolcunun Dünya Kupası'na sahip olmaması, onların futbolun gelişimine yaptıkları katkıyı yok sayamaz. Cristiano'nun bıraktığı mirastan şüphe etmeye yer yok» dedi Henry.

«1000 gol barajını aşmasını diliyorum»

Fransız eski forvet, Ronaldo'ya en iyi dileklerini ileterek, onun bir başka tarihi kilometre taşına ulaşmasını istediğini belirtti.

Fox Sports'un aktardığına göre Henry, «Ona en iyi dileklerimi gönderiyorum ve 1000 gol barajını aşmasını temenni ediyorum» ifadelerini kullandı.

Ronaldo birçok nesli etkiledi

Henry, Ronaldo'nun sadece gollerinin değil, futbola olan yaklaşımının, yaşam tarzının ve düşünce yapısının da birçok genci etkilediğini vurguladı.

Ona göre Portekizli yıldız, birden fazla nesli futbola aşık olmaya teşvik etti.

Fiziksel durumu birçok kişi için örnek

Thierry Henry, Ronaldo'nun profesyonellik seviyesine ve vücuduna gösterdiği özene de özellikle değindi.

«Fiziksel durumuna bir bakın; birçok kişi için bu bir örnek. Bu yüzden dostum, ne yaparsan yap başarılar diliyorum» dedi.

Portekiz Dünya Kupası'ndan elenmiş olsa da, Ronaldo'nun futbol tarihinde bıraktığı iz, büyük yıldızlar tarafından bir kez daha takdir ediliyor.