Jude Bellingham ve İngiltere efsaneleri: Real Madrid yıldızı yeni bir statüye yükseldi

İngiltere Milli Takımı ve Real Madrid'in genç yıldızı Jude Bellingham, dünya futbolundaki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Son yıllarda sergilediği etkileyici oyun ve liderlik yetenekleriyle sadece taraftarların değil, uzmanların da dikkatini çekti. Eski savunma oyuncusu Des Walker'a göre Bellingham, karakteri ve oyuna olan tutumuyla Wayne Rooney ve Paul Gascoigne gibi efsanelerin arasına katıldı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'a verdiği röportajda Walker, Bellingham'ı olumlu anlamda bir "kibir" ve kendine olan yüksek güvenle tanımladı. Ona göre, tam da bu özellik oyuncunun en zor ve sorumluluk gerektiren anlarda takımı peşinden sürüklemesine yardımcı oluyor. Bu tür nitelikler, zamanında İngiliz futbolunun en parlak temsilcileri olan Gazza ve Rooney'e özgüydü.

Büyük sahnelerin kahramanı

Jude Bellingham'ın uluslararası arenadaki başarıları, yaşına göre şaşırtıcı seviyede. 2026 Dünya Kupası elemeleri ve final aşamalarında kendisini gerçek bir lider olarak kanıtladı. Özellikle Hırvatistan'a karşı alınan 4-2'lik galibiyetteki katkısı eşsizdi. Ayrıca, Meksika'ya karşı Azteca Stadyumu'ndaki baskı altında attığı iki gol, ne kadar soğukkanlı olduğunu kanıtladı.

Thomas Tuchel yönetimindeki milli takımda rekabetin yüksek olmasına rağmen, Bellingham pozisyonunu kimseye kaptırmıyor. Morgan Rogers gibi yeni isimlerin ortaya çıkışı, Phil Foden ve Cole Palmer gibi yıldızlarla olan rekabet ona ekstra motivasyon sağlıyor. Euro 2024'teki meşhur "who else" (başka kim?) diyerek kutladığı golü hala taraftarların hafızasında.

Des Walker, Bellingham'ın sadece teknik değil, fiziksel açıdan da dünyanın en güçlü atletlerinden biri olduğunu vurguluyor. Saha içindeki durmak bilmeyen hareketi ve maçın ilk dakikasından son saniyesine kadar aynı tempoda oynaması, Real Madridli orta saha oyuncusunu diğerlerinden ayırıyor. Rakip ceza sahasına sadece girmekle kalmıyor, net bir hedefle, yani gol atmak için çabalıyor.

Liderlik sorumluluğu

İngiltere Milli Takımı'nda uzun süre ana yük Harry Kane'in omuzlarındaydı. Ancak Bellingham'ın ortaya çıkışı bu baskıyı biraz hafifletti. Artık rakip savunmacılar sadece santrfora değil, ikinci tempoda hücuma katılan Bellingham'a da özel dikkat göstermek zorunda.

Eski futbolcu Walker'ın çıkarımına göre, Bellingham ilgi odağı olmayı seviyor. Uzman, "Ana adam olmaktan keyif alıyor. Bence onu motive eden şey tam olarak bu. Gösteriş yapmayı ve ilgi odağında kalmayı istiyor" diyor. Bu özelliklerin, genç futbolcunun gelecekte daha büyük başarılara ulaşmasına zemin hazırladığı şüphesiz.