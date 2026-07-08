Zizo'dan hakeme: «Hayallerimizi yıktı, Allah katında hesabını versin»

Mısır milli takımı forveti Mostafa Zizo, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'e karşı oynadıkları maçın ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.

Mısır 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Zizo'ya göre, maçı yöneten François Letexier'in kararları tüm bir ulusun hayallerini etkiledi.

Zizo hakemi sert bir dille suçladı

Maç sonrasında duygularını gizlemeyen Mostafa Zizo, hakemin kararlarından duyduğu derin memnuniyetsizliği açıkça dile getirdi.

«Hakem tüm bir ulusun hayallerini yıktı ve bizi hedef aldı, çünkü Arjantin'i yenmemize izin verilmemeliydi. Şimdi yaptıklarının hesabını Allah katında versin» dedi Zizo.

VAR sonrası gol iptal edildi

Mısırlı futbolcunun tepkisine neden olan olaylardan biri 58. dakikada yaşandı.

Zizo'nun golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Bu karar, maçın kaderini belirleyen anlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Salah'a yapılan müdahaleye penaltı verilmedi

Maçın son dakikalarında bir başka tartışmalı pozisyon daha yaşandı.

Mısır cephesi, Mohamed Salah'a faul yapıldığını iddia etse de hakem penaltı noktasını göstermedi. Bu durum maç sonundaki tepkileri daha da artırdı.

Mısır turnuvaya veda etti

Mısır, son 16 turunda Arjantin karşısında büyük bir sürprize çok yaklaşmıştı. Ancak son şampiyon, son dakikalarda bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı.

Arjantin çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşacak. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası 19 Temmuz'a kadar devam edecek.