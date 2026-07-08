Husanov'a karşı rekabeti kaybeden Manchester City yeteneği kulüpten ayrılıyor

Manchester City, bu yaz transfer döneminde akademisinden yetişen Rico Lewis'in geleceği konusunda ciddi bir karar vermek zorunda kalacak. 21 yaşındaki oyuncu, yeni sezon öncesinde ilk 11'de düzenli oynama garantisi istiyor. Ancak "Cityzens"in yeni teknik direktörü Enzo Maresca kimseye böyle bir garanti veremeyeceğini belirtti. Zamin.uz bu transferin detaylarını ve içindeki Özbek izini aktarıyor.

Abdukodir Khusanov faktörü ve Lewis'in yedek kulübesine mahkumiyeti

Geçtiğimiz 2025/26 sezonu öncesinde Manchester City'nin sağ bek pozisyonunda ciddi bir sorun yaşanmıştı. O dönemki teknik direktör Pep Guardiola bu pozisyonda üç futbolcuyu denedi: Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov ve Rico Lewis.

İç rekabette Rico Lewis, her iki rakibine karşı şansını kaybetti:

Matheus Nunes hücum potansiyeliyle sağ kanadın ana figürü haline geldi.

Abdukodir Khusanov ise savunma disiplini gerektiren maçlarda sağ kanadı güçlendirdi. Daha sonra vatandaşımız kendi asıl mevkisi olan stoper bölgesine döndü ve takım savunmasının vazgeçilmez bir parçası oldu.

Sonuç olarak Rico Lewis tamamen yedek oyuncu konumuna düştü. Geçen sezon kupa maçları hariç neredeyse hiç forma şansı bulamadı, çoğu zaman maç kadrosuna bile alınmadı.

Sezon istatistikleri: Rico Lewis 2025/26 sezonunda tüm kulvarlarda sadece 22 maçta forma giydi ve her maçta ortalama 50,2 dakika süre alabildi.

Yeterli oyun süresi alamadığı için İngiltere Milli Takımı'nın yeni hocası Thomas Tuchel'in dikkatinden kaçtı ve 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmadı. Bu durum, oyuncunun Manchester'dan ayrılma isteğini daha da güçlendirdi.

Everton'dan teklif ve 35 milyonluk değer

Football Insider gazetecisi Pete O'Rourke'un doğruladığına göre, Liverpool'un Everton kulübü Rico Lewis'i yaz transfer dönemindeki ana hedefi olarak görüyor. "Toffees", takımdan ayrılan tecrübeli savunmacı Seamus Coleman'ın yerini Lewis ile doldurmak istiyor.

Manchester City yönetimi kendi altyapısından yetişen oyuncusunu zorla satmak istemiyor ancak oyuncu gitmek isterse transfere engel olmayacak. "Cityzens", İngiltere milli oyuncusu için en az 35 milyon sterlin talep ediyor. Geçen yaz Nottingham Forest'ın teklifleri reddedilmiş olsa da bu sefer durum tamamen farklı. Bu meblağ Everton için finansal açıdan kolay olmayabilir ancak görüşmeler devam ediyor.

Manchester City yeni bir savunmacı arıyor

Lewis'in ayrılma ihtimali üzerine Manchester City de sağ bek pozisyonunu güçlendirmek için çalışıyor. Kulüp şu anda aşağıdaki adaylarla temasta:

Aday futbolcu Mevcut kulübü Durum / Transfer faktörü Malo Gusto Chelsea Yeni teknik direktör Enzo Maresca'nın kişisel tercihi Givairo Read Feyenoord Kulüp scoutlarının takibindeki gelecek vadeden seçenek

Eğer bu transferlerden en az biri gerçekleşirse, Rico Lewis'in Manchester City'de kalıp yeterli süre alması imkansız hale gelecek. Bu nedenle, bu yaz oyuncu için Premier Lig'in başka bir güçlü kulübüne geçmek adına en uygun zaman.