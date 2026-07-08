Golden Boy 2026 sıralaması güncellendi: Yamal zirvede...

Avrupa'nın en iyi genç futbolcusuna verilen Golden Boy ödülü için 2026 yılı ana adaylar sıralaması güncellendi.

Transfermarkt ile iş birliği içinde oluşturulan listede Barcelona yıldızı Lamine Yamal ilk sırada yer alıyor. Ancak daha önce bu ödülü kazandığı için 2026 ödülü değerlendirmesine dahil edilmeyecek.

Yamal sıralamada lider, ancak ödül için yarışmıyor

Yeni sıralamada Lamine Yamal en yüksek puanı aldı.

Buna rağmen, Golden Boy yönetmeliğine göre, daha önce bu ödülü kazanan bir futbolcu sonraki yıllarda aday olarak değerlendirilmiyor.

Bu nedenle 2026 yılındaki ana mücadelenin Yamal'dan sonraki futbolcular arasında geçmesi bekleniyor.

Ana favoriler: Zaire-Emery ve Cubarsi

Sıralamada ikinci sırada PSG orta sahası Warren Zaire-Emery bulunuyor.

Onu Barcelona savunmacısı Pau Cubarsi takip ediyor. Şu anda bu iki futbolcu, 2026 Golden Boy ödülü için ana favoriler olarak görülüyor.

İlk 10 aday

2026 Golden Boy sıralamasındaki ilk on şu şekilde:

Lamine Yamal — Barcelona; Warren Zaire-Emery — PSG; Pau Cubarsi — Barcelona; Yann Diomande — Leipzig; Ayyoub Bouaddi — Lille; Estevao Willian — Chelsea; Viktor Froholdt — Porto; Lennart Karl — Bayern Münih; Endrick — Real Madrid; Ryan — Bournemouth.

2025 ödülü Doué'ye gitti

Hatırlatmak gerekirse, 2025 Golden Boy ödülü PSG forveti Desire Doué'ye verilmişti.

2026 sıralaması, Avrupa'da yeni nesil yıldızların şekillendiğini bir kez daha gösteriyor. Şimdi asıl merak konusu; Yamal hesaba katılmadığında ödül Zaire-Emery'ye mi yoksa Cubarsi'ye mi gidecek?