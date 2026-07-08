EPL 1. haftasında İspanyol teknik direktörlerin düellosu

İngiltere Premier Ligi'nin yeni sezonunun 1. haftasında Londra derbisi büyük ilgi çekiyor. Fulham, kendi sahasında Chelsea'yi konuk edecek.

Bu karşılaşma Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa için EPL'deki ilk resmi maç olacak. İlginç olan ise, her iki İspanyol uzmanın da daha önce Real Madrid altyapısında görev yapmış olmasıdır.

Londra derbisi Craven Cottage'da oynanacak

Fulham ile Chelsea arasındaki mücadele 24 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Karşılaşmaya Craven Cottage stadyumu ev sahipliği yapacak. Yeni sezonun ilk haftasındaki bu derbi, sadece takımların değil, teknik direktörlerin de rekabetiyle dikkat çekecek.

Xabi Alonso için EPL'deki ilk sınav

Xabi Alonso, 17 Mayıs'ta Chelsea'nin teknik direktörü olarak atanmıştı.

Şimdi ise İngiltere Premier Ligi'ndeki ilk resmi maçına Fulham karşısında çıkacak. Londra derbisindeki sonuç, Alonso için yeni kariyer basamağındaki ilk ciddi sınav olacak.

Arbeloa da ilk maçına Chelsea karşısında çıkıyor

Alvaro Arbeloa, 7 Temmuz'da Fulham'ın teknik direktörü olarak göreve getirildi.

Onun da EPL'deki ilk resmi maçı tam olarak bu Londra derbisine denk geliyor. Fulham'ın kendi evinde Chelsea'yi ağırlaması, Arbeloa için taraftarlar önünde kendini kanıtlama fırsatı olacak.

İkisi de Real Madrid ekolünden geliyor

Maçın bir diğer ilginç yönü ise her iki teknik direktörün de Real Madrid sistemiyle olan bağı.

Hem Xabi Alonso hem de Alvaro Arbeloa, Madrid kulübünün ortamında çalışmış isimler. Şimdi ise İngiliz futbolunun en ateşli sahnelerinden birinde rakip olarak karşı karşıya gelecekler.

Yeni EPL sezonu, Fulham - Chelsea derbisiyle İspanyol teknik direktörlerin düellosuna sahne olacak.