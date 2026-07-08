Özbekistan U23 Kadın Boks Milli Takımı Asya Şampiyonası'nda Parladı

Bugün Asya Boks Şampiyonası'nda Özbekistan U23 Kadın Milli Takımı'ndan 6 sporcu ringe çıktı.

Günün sonunda temsilcilerimiz 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Özellikle iki boksörümüzün rakiplerini teknik nakavtla mağlup etmesi dikkat çekti.

Baxtiyorova ev sahibi sporcuya kaybetti

Günün ilk mücadelesinde 48 kg kategorisinde Robiyaxon Baxtiyorova ringe çıktı.

Ev sahibi Endonezyalı Linda Sari ile zorlu bir maç çıkardı ancak maçı 2:3'lük skorla kaybetti.

G‘aniyeva'dan net galibiyet

51 kg kategorisinde Gulsevar G‘aniyeva, Filipinli Xian Baguin ile karşılaştı.

Temsilcimiz rakibine şans tanımadı ve 5:0'lık net bir skorla galip gelerek bir üst tura yükseldi.

Yunusova ve Ibrohimjonova teknik nakavtla kazandı

54 kg kategorisinde Uzukjamol Yunusova, Kırgızistanlı Milana Shixshabekova ile ringe çıktı.

Yunusova, maçı ikinci rauntta teknik nakavtla bitirerek formda olduğunu gösterdi.

60 kg kategorisinde Mushtariybonu Ibrohimjonova da benzer bir sonuç elde etti. Vietnamlı Ti Nxung Quang'ı ikinci rauntta teknik nakavtla mağlup etti.

Mamajonova ve Xurramova da bir üst turda

57 kg kategorisinde Xumorabonu Mamajonova, ev sahibi Nurul Izza ile karşılaştı.

Özbek boksör rakibini 5:0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

Günün bir diğer başarılı mücadelesini 65 kg kategorisinde Sevinch Xurramova sergiledi. Kazakistanlı Arujan Jangabayeva'yı 4:0 mağlup etti.

Günün sonucu: 5 galibiyet, 1 mağlubiyet

Özbekistan U23 kadın boksörlerinin bugünkü sonuçları:

Robiyaxon Baxtiyorova — Linda Sari 2:3;

Gulsevar G‘aniyeva — Xian Baguin 5:0;

Uzukjamol Yunusova — Milana Shixshabekova, teknik nakavt;

Xumorabonu Mamajonova — Nurul Izza 5:0;

Mushtariybonu Ibrohimjonova — Ti Nxung Quang, teknik nakavt;

Sevinch Xurramova — Arujan Jangabayeva 4:0.

Bu haber Özbekistan Boks Federasyonu tarafından duyuruldu. Milli takımımız Asya ringlerinde önemli zaferlere doğru emin adımlarla ilerliyor.