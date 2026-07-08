Vermilion Cliffs Ventures, yapay zeka ve güvenlik girişimleri için 25 milyon dolar fon ayırdı

·26·Teknoloji
Vermilion Cliffs Ventures, yapay zeka ve güvenlik girişimleri için 25 milyon dolar fon ayırdı

Venture capital pazarında kadın yatırımcılar tarafından yönetilen fonlar azınlıkta kalsa da, bu alanda yer edinen uzmanların sayısı artıyor. Vermilion Cliffs Ventures'ın kurucusu Ashley Smith, ikinci yatırım fonu olan 25 milyon dolarlık fonun kapandığını duyurdu. Bu fonlar ağırlıklı olarak yapay zeka (AI) altyapısı, siber güvenlik ve geliştirici araçları (dev tools) üreten girişimleri desteklemeye yönlendirilecek. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. TechCrunch'ın verilerine göre, Ashley Smith bu sermayeyi sadece dört ay içinde toplamayı başardı. Dikkat çekici olan ise, sermayenin büyük kısmının ilk fonda yer alan mevcut yatırımcılar tarafından sağlanmış olması. Bu durum, pazarda genç ve uzmanlaşmış girişim sermayesi fonlarına olan güvenin yüksek olduğunu gösteriyor.

Teknik kuruculara odaklanma

Vermilion Cliffs Ventures, yeni Fund II fonu kapsamında her proje için ortalama 500 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında yatırım yapmayı planlıyor. Önümüzdeki iki buçuk yıl içinde en az 25 şirkete yatırım yapılması hedefleniyor. Fon, şimdiden altı gelecek vaat eden girişimi finanse etmeyi başardı.

Ashley Smith'in deneyimi bu konuda belirleyici bir öneme sahip. Yatırımcılık kariyerinden önce Twilio, Facebook, GitHub ve GitLab gibi teknoloji devlerinde pazarlama alanında çalıştı. Smith'e göre, teknik bilgiye sahip birçok kurucu (founder) ürün geliştirmeyi bilse de, ürünü pazara sunma ve satma konusunda zorluklarla karşılaşıyor.

Hatalardan kaçınma stratejisi

Smith, geliştiricilere ve güvenlik uzmanlarına ürün satmanın kendine has karmaşık bir disiplin olduğunu belirtiyor. Girişim kurucuları genellikle bu süreci zaman ve para kaybederek, yani "pahalı dersler" yoluyla öğreniyorlar. Vermilion Cliffs Ventures ise kendi deneyimleriyle bu hatalardan kaçınmalarına yardımcı oluyor.

Fonun ilk aşaması (Fund I) 13 milyon dolar büyüklüğündeydi ve siber güvenlik alanındaki Keycard ile AI altyapısı üzerine çalışan CopilotKit dahil olmak üzere toplam 35 şirkete yatırım yapmıştı. Yeni fon ise önceki başarılı stratejiyi daha geniş bir ölçekte devam ettirecek.

Gelişmekte olan IT ekosistemi ve girişim ortamı için bu tür uzmanlaşmış fonların faaliyetleri büyük önem taşıyor. Yapay zeka ve siber güvenlik günümüzde küresel teknoloji yarışının merkezinde yer alıyor; bu da Vermilion Cliffs Ventures gibi fonların seçtiği yolun ne kadar güncel olduğunu gösteriyor.

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Girişim SermayesiStart-upYapay ZekaSiber GüvenlikYatırım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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