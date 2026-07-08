Kadın futbolunda yılın transferi: Alexia Putellas, London City Lionesses'e katıldı

·34·Spor
Kadın futbolunda yılın transferi: Alexia Putellas, London City Lionesses'e katıldı

Kadın futbolu dünyasında gerçek bir sansasyon yaşandı: İki kez Ballon d'Or kazanan efsanevi orta saha oyuncusu Alexia Putellas, kariyerine İngiltere'de devam etme kararı aldı. Barcelona ile yollarını ayıran İspanyol yıldız, London City Lionesses kulübü ile sözleşme imzaladı. Bu transfer, sadece kulüp tarihinin değil, aynı zamanda kadın futbolu tarihinin en önemli anlaşmalarından biri olarak değerlendiriliyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor. Goal.com'un haberine göre Putellas, Londra ekibine serbest oyuncu statüsünde katıldı. Barcelona formasıyla onlarca kupa kazanan ve küresel bir ikon haline gelen futbolcunun bu kararı birçok kişi için sürpriz oldu. Transferin, Avrupa futbolundaki güç dengelerini önemli ölçüde değiştirmesi bekleniyor.

Yeni proje ve büyük hedefler

London City Lionesses kulübü, son yıllarda iş insanı Michele Kang'in mülkiyetine geçtikten sonra köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Putellas'ın takıma katılması, kulübün sadece İngiltere liginde değil, uluslararası arenada da baskın olma niyetini gösteriyor. Yıldız futbolcu, yeni takımında da liderlik rolünü üstlenecek.

Yeni kulübü hakkında konuşan Putellas, projenin özgünlüğüne vurgu yaptı: "London City Lionesses ile yeni bir sayfa açtığım için çok mutluyum. Kulübün sadece kadın futboluna odaklanan bağımsız bir proje olma vizyonu beni çok etkiledi. Sahada kupalar için mücadele edeceğiz, saha dışında ise genç yetenekleri keşfetmek için çalışacağız," dedi.

Tarihi başarılar ve yeni hedefler

Alexia Putellas'ın başarı listesi oldukça etkileyici. İşte öne çıkan bazı başarıları:

İki kez Ballon d'Or sahibi;

  • Dört kez UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu;
  • 10 kez İspanya ligi şampiyonu;
  • Dünya Kupası şampiyonu (İspanya milli takımı ile).
  • Kulüp sahibi Michele Kang'e göre bu transfer, sadece yeni bir oyuncu almak değil, sporun geleceğine dair cesur bir açıklama niteliğinde. 2023 yılında kulübü satın alan Kang, kısa sürede kadınlara özel modern bir antrenman merkezi inşa etti ve takımı üst lige taşıdı.
London City Lionesses, ilk sezonunda ilk altıda yer almayı başarmıştı. Şimdi ise Putellas gibi deneyimli ve kazanan zihniyete sahip bir ismin katılımı, takımı İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nin (WSL) ana favorilerinden biri haline getiriyor. Bu durumun, İngiliz futbolunda yeni ticari fırsatlar yaratacağı ve taraftar ilgisini artıracağı şüphesiz.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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