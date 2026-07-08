Manchester United, Tchouaméni'ye 5 yıllık sözleşme teklif etti...

·138·Spor
Manchester United, Tchouaméni'ye 5 yıllık sözleşme teklif etti...

Manchester United'ın, Real Madrid ve Fransa milli takımının orta saha oyuncusu Aurélien Tchouaméni için harekete geçtiği iddia ediliyor.

Kaynaklara göre İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcuya beş yıllık bir sözleşme teklif etti. Ancak transferin gerçekleşme ihtimali şu an için yüksek görülmüyor.

Manchester United'dan finansal açıdan güçlü teklif

Haberlere göre Manchester United, Tchouaméni'ye oldukça avantajlı finansal şartlar sundu.

Şimdilik futbolcuya önerilen maaş ve diğer bonuslarla ilgili net rakamlar açıklanmadı.

Tchouaméni'nin önceliği Real Madrid'de kalmak

Buna rağmen içeriden gelen bilgiler, Fransız orta saha oyuncusunun Manchester United'a transfer olma ihtimalinin düşük olduğunu vurguluyor.

Tchouaméni şu an için ana hedef olarak Real Madrid kadrosunda düzenli forma giymeyi ve Madrid ekibindeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

2022'de Real Madrid'e katıldı

Aurélien Tchouaméni, Real Madrid kadrosuna 2022 yılında Monaco'dan katıldı.

Kısa sürede Madrid kulübünün önemli oyuncularından biri haline geldi ve savunma ile orta saha arasındaki dengeyi sağlamada kritik bir rol oynuyor.

Geçen sezon 49 maçta forma giydi

Fransız futbolcu, geçen sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda Tchouaméni:

  • 2 gol attı;

  • 2 asist yaptı.

Manchester United büyük bir teklif sunmuş olsa da, nihai karar büyük ölçüde futbolcunun kendisine bağlı. Şu an için Tchouaméni'nin ana yolu Madrid'deki yerini korumaktan geçiyor.

Manchester UnitedReal MadridAurélien TchouaméniTransfer HaberleriPremier League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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