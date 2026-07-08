Rodri Hernández Manchester City'den ayrılabilir

Manchester City orta sahası Rodri Hernández'in geleceği hakkında henüz nihai bir karar vermediği iddia ediliyor.

Gazeteci Miguel Serrano'nun haberine göre, 30 yaşındaki İspanyol futbolcu kulüpten ayrılma ihtimalini göz ardı etmiyor. Daha önce Real Madrid'e transfer olmaya hazır olduğu bildirilmişti.

Rodri, Real Madrid seçeneğine açık

Kaynağa göre Rodri, daha önce Real Madrid'e transfer olma ihtimalini değerlendirmeye hazır olduğunu belirtmişti.

Ancak şu anda Madrid ekibi onu transfer etmeyi planlamıyor. Bu nedenle şu an için bu yönde somut bir adım bulunmuyor.

Durum değişebilir

Buna rağmen, Rodri'nin Manchester City'den ayrılma ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil.

Haberlerde durumun her an değişebileceği vurgulanıyor. Bu da orta sahanın geleceği üzerindeki belirsizliği koruyor.

Sözleşme önümüzdeki yaza kadar geçerli

Rodri'nin 'City' ile mevcut sözleşmesi önümüzdeki yaza kadar devam ediyor.

Bu durum, futbolcunun transfer piyasasındaki konumunu daha da ilginç kılıyor. Yeni bir anlaşma imzalanmazsa, kulüp onu takımda tutmayı veya transfer yoluyla gelir elde etmeyi değerlendirebilir.

Geçen sezonki performansı

İspanyol orta saha oyuncusu geçen sezon tüm kulvarlarda 33 maçta forma giydi.

Bu karşılaşmalarda Rodri 2 gol atmayı başardı.

Manchester City için kilit isimlerden biri olan Rodri'nin geleceği hala belirsizliğini koruyor. Şimdi asıl soru, 'City' kadrosunda kalıp kalmayacağı veya yeni bir meydan okumayı tercih edip etmeyeceği.