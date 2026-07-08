Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi hakkında: «Yardıma ihtiyacı var, takımı tek başına sırtlayamaz»

İsveç futbolunun efsanesi Zlatan Ibrahimovic, Arjantin milli takımının Dünya Kupası'ndaki performansı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ibrahimovic, Lionel Messi'nin olağanüstü oyunuyla takımı ayakta tuttuğunu ancak takım arkadaşlarının ona daha fazla destek olması gerektiğini vurguladı. Ibrahimovic'e göre Arjantin, sadece tek bir oyuncunun yeteneğine bel bağlamamalı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Dünya Kupası son 16 turunda Mısır'a karşı oynanan dramatik maç (3:2), Messi'nin gerçek liderliğini bir kez daha kanıtladı. Arjantin 2-0 gerideyken oyunun kontrolünü eline alan Lionel Messi, önce Cristian Romero'nun golüne asist yaptı, ardından skoru eşitleyen golü kaydetti. Maçın sonunda ise Enzo Fernandez'in attığı galibiyet golüyle takım çeyrek finale yükseldi.

«Bir canavara dönüştü» — Ibrahimovic'ten Messi yorumu

Fox Sports kanalına konuşan Ibrahimovic, eski takım arkadaşının performansına hayran kaldığını gizlemedi. İsveçli golcü, «Skor 2-0 olduktan sonra onda bir şeylerin değiştiğini görebiliyordunuz. Sanki bir düğmeye basılmış gibi değişti ve gerçek bir canavara dönüştü, onu kimse durduramadı. Bu galibiyetin onun için ne kadar önemli olduğunu görebiliyorsunuz. Messi her şeyi kazandı, kaç Altın Top'u olursa olsun hala daha fazlasını istiyor» dedi.

Ancak Ibrahimovic, Arjantin'in diğer oyuncularını eleştirdi. 39 yaşındaki yıldızın turnuvada herkesten üstün bir performans sergilediğini belirten Ibrahimovic, takımın Messi'ye aşırı bağımlı hale geldiğini savundu. Şu anda 8 golle Altın Ayakkabı yarışında Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ın önünde lider olan Messi için Zlatan, Albiceleste'nin her eleme maçında Messi'nin mucize yaratmasını beklememesi gerektiğini ifade etti.

«Biraz eleştirel yaklaşmak gerekirse, takım arkadaşları seviyelerini yükseltmeli ve ona yardım etmeli. O tamamen farklı bir seviyede. Messi turnuva sonuna kadar böyle devam ederse kimse şaşırmaz. Ancak yardıma ihtiyacı var» diye ekledi Ibrahimovic.

Tarihi sonuçlar ve Hollywood senaryosu

Yayına katılan bir diğer efsane Thierry Henry de Messi'nin yaşına ve beklentilere meydan okuyan performansını övdü. Inter Miami'nin golcüsü, kariyeri boyunca Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 21'e çıkararak Miroslav Klose gibi efsaneleri geride bıraktı ve 19 golü bulunan Kylian Mbappe'yi geçti.

Henry, Messi'nin kariyerini Hollywood filmlerine benzetti: «Böyle bir senaryo yazsanız, insanlar bunun gerçek olamayacağını düşünür. Yönetmen biraz abartmış derler. Ama Messi tam olarak bu senaryoları kendi ayaklarıyla yazıyor, tarih yazıyor». Mısır maçından sonra Messi'nin milli takımdaki gol sayısı 204 maçta 125'e ulaştı.

Dünyadaki futbolseverler için Messi'nin her maçı büyük ilgi uyandırıyor. Lionel Messi'nin bu denli yüksek formunu koruması ve yaşına rağmen dünya çapındaki yıldızları geride bırakması futbol dünyasında nadir görülen bir durum. Arjantin'in sonraki turlardaki kaderi, büyük ölçüde çevresindeki oyuncuların ona ne kadar destek verebileceğine bağlı olacak.