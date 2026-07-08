Almanya'da 15 hastayı öldüren doktora müebbet hapis cezası verildi

Almanya'da palyatif bakım alanında çalışan bir doktor, 15 hastayı kasten öldürmekten suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Soruşturma makamları, bu vakaların buzdağının sadece görünen kısmı olabileceğini belirtiyor. Şu anda doktorla bağlantılı düzinelerce başka vaka daha inceleniyor.

Berlin mahkemesi, Almanya'daki kişisel verileri koruma kuralları gereği kimliği sadece Johannes M. olarak açıklanan 41 yaşındaki doktoru, Eylül 2021 ile Temmuz 2024 arasında 12 kadın ve 3 erkek hastayı kasten öldürmekten suçlu buldu.

Hayatını kaybeden hastaların yaşlarının 25 ile 94 arasında olduğu belirtildi. Duruşma sırasında, hastaların hepsinin ciddi hastalıkları olduğu ancak ölümlerinin yakın olmadığı vurgulandı.

Savcılar, doktorun ev ziyaretleri sırasında hastaların rızası olmadan ölümcül ilaç kombinasyonları enjekte ettiğini açıkladı. Soruşturma verilerine göre, bazı durumlarda izleri yok etmek amacıyla yangın da çıkardı.

Özellikle Temmuz 2024'te, tutuklanmasından kısa bir süre önce, doktorun bir günde iki hastayı öldürdüğü iddia ediliyor. Önce Berlin merkezindeki evinde bulunan 75 yaşındaki bir erkeğin hayatına son verdi, birkaç saat sonra ise komşu ilçede yaşayan 76 yaşındaki bir kadını öldürdü. Savcılara göre, daha sonra kadının evini ateşe vermeye çalıştı ancak bu planı başarısız oldu.

Yaklaşık bir yıl süren duruşmaların büyük bölümünde doktor sessiz kaldı. Ancak geçen ay mahkemede, ağır durumdaki 12 hastasını öldürdüğünü itiraf etti.

Doktor, o dönemde hastaları acı ve ağır hastalıktan kurtardığına inandığını söyledi.

Mahkemede, «Bunun herkes için en doğru karar olduğunu düşünmüştüm» dedi. Ayrıca eylemleri nedeniyle neden olduğu tüm acılar için özür diledi.

Bununla birlikte, kolluk kuvvetleri doktorun başka hastaları da öldürmüş olabileceğini düşünüyor. Savcılık şu anda 76 olası vaka üzerinde daha soruşturma yürütüyor.

Alman medyası, bu vakaların da kanıtlanması ve doktorun suçlu bulunması halinde, bunun ülke tarihindeki en büyük seri cinayet davalarından biri haline gelebileceğini belirtiyor.

Doktor ise mahkemede gelecekteki duruşmalara da aktif olarak katılacağını bildirdi.

Duruşma süresince hayatını kaybeden hastaların yakınları da acılarını dile getirdi. 2021 yılında vefat eden 25 yaşındaki kadının annesi gözyaşları içinde, kızının asla yaşamaktan vazgeçme isteği olmadığını söyledi.

2024 yılında vefat eden 72 yaşındaki kadının oğlu ise annesinin kız kardeşiyle Baltık Denizi kıyısına seyahat etmeyi planladığını belirterek, «Annem yaşamak istiyordu» şeklinde ifade verdi.

Mahkeme, doktorun suçunun ağırlığını göz önünde bulundurdu. Bu nedenle kendisine müebbet hapis cezası verildi.