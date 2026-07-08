Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıların ardından ABD ve İran arasında gerilim tırmandı

ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarında üç tankerin mermilerle hasar görmesinin ardından İran topraklarındaki hedeflere yeni saldırılar düzenledi. Aynı zamanda Washington, Tahran'a uluslararası piyasalarda petrol satma izni veren muafiyeti de iptal etti. Haberi aktaran: Anhor.uz.

ABD Merkez Komutanlığı'na göre saldırılar 80'den fazla hedefi vurdu. Amerikan tarafı, vurulan hedefler arasında İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na ait 60'tan fazla küçük teknenin bulunduğunu belirtti.

Washington, operasyonun ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini azaltmak amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. ABD komutanlığı, İran'ın eylemlerini ateşkes rejimine aykırı ve serbest deniz ulaşımına yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi.

İran askeri komutanlığı ise ABD saldırılarını kınayarak bunları bir saldırganlık eylemi olarak nitelendirdi. Tahran, misilleme hakkını saklı tuttuğunu ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini kontrol etme girişimlerine izin vermeyeceğini bildirdi.

İran kaynakları, Hark ve Keşm adalarının yanı sıra güneydeki Sirik ve Bender Abbas liman kentlerinde patlamalar olduğunu bildirdi. Sivil kayıplara ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Sirik'teki ticari bir iskeleye mermi düşmesi sonucu birkaç kişinin şarapnel parçalarıyla yaralandığı belirtiliyor. Balıkçı iskelelerinin hasar gördüğü ve birkaç balıkçı teknesinde yangın çıktığına dair haberler de mevcut.

Amerikalı bir yetkiliye göre saldırılar, İran'ın hava savunma sistemlerini, kıyı gözetleme ekipmanlarını, karadan havaya füzelerini, gemisavar seyir füzelerini ve insansız hava aracı fırlatma sahalarını hedef aldı.

Bu olay, geçen ay ABD ile İran arasında imzalanan ateşkes anlaşması için yeni bir sınav oldu. Salı günü Washington, İran'ın petrol ve petrol ürünlerini uluslararası piyasalarda satmasına olanak tanıyan temel muafiyetlerden birini iptal etti.

Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolü, petrokimya ürünleri ve petrol ürünlerinin satışı için 21 Ağustos'a kadar genel bir lisans vermişti. Lisansın iptal edilmesiyle birlikte İran'a, ilgili işlemleri sonlandırması için 17 Temmuz'a kadar süre tanındı.

Kısıtlamaların geri getirileceği haberlerinin ardından petrol fiyatları yüzde 3'ten fazla arttı.

Katar, İran'ı gemilere, özellikle de sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan büyük Al Rekayyat tankerine saldırmakla suçladı. Doha'nın açıklamasına göre gemi bir İHA saldırısına uğradı ve motor bölümünde yangın çıktı. Mürettebat güvenli bir yere tahliye edildi.

Ayrıca Umman kıyıları yakınlarında Suudi Arabistan bayraklı bir tankerin, muhtemelen Wedyan süpertankerinin hasar gördüğü bildirildi. Hasarın nedeni hemen açıklanmadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, İran'ın büyükelçi vekilini çağırarak kendisine bir protesto notası verdi. İran Dışişleri Bakanlığı ise suçlamaları anlamsız bularak Tahran'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti.

Ateşkes anlaşması, kalıcı bir anlaşma için müzakerelere 60 günlük bir fırsat yaratmalıydı. Ancak Katar'da yapılan dolaylı görüşmeler henüz bir sonuç vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce İran ile anlaşmaya varılamaması durumunda Washington'ın saldırıları yeniden başlatmaya hazır olduğunu söylemişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise tehditlerin devam etmesi halinde nihai anlaşma müzakerelerinin başlamayacağını ifade etti.