Yapay zeka girişimleri gelir artışı rekorlarını tazeliyor

Yapay zeka (AI) teknolojilerine yönelik küresel talebin artmasıyla birlikte, bu alandaki girişimler finansal göstergelerde benzeri görülmemiş sonuçlar kaydediyor. Birçok şirket sadece gelirlerinin artmadığını, aynı zamanda bu büyüme hızının (ivmelenme) keskin bir şekilde yükseldiğini bildiriyor. Bu durum, AI tabanlı yeni iş modellerinin kısa sürede kendini kanıtladığını gösteriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Sektördeki önde gelen şirketler, finansal raporlarında genellikle ARR (yıllık tekrarlayan gelir) göstergesine dayanıyor. Farklı girişimler bu kavramı farklı şekillerde yorumlasa da —bazıları imzalanan sözleşmeleri, bazıları ise mevcut aylık gelirin yıllık projeksiyonunu dikkate alıyor— genel eğilim aynı: hedefler arasındaki süre giderek kısalıyor. Örneğin, Mercor girişimi Haziran ayında toplam yıllık gelirini 2 milyar dolara çıkardı. Dikkat çekici olan, bu şirketin 1 milyar dolarlık barajı sadece dört ay önce aşmış olmasıdır.

Önde gelen oyuncular ve finansal başarıları

Anthropic şirketi şu anda tüm AI sektörünü tarihi büyüme oranlarıyla şaşırtıyor. Mayıs ayı sonunda şirket, yıllık gelirinin 47 milyar doları aştığını duyurdu. Bu sonuca ulaşmak sadece iki ay sürdü; şirket daha önce 30 milyar dolarlık bir gösterge bildirmişti. Bu hızlı dinamik, yapay zeka modelleri geliştiren büyük oyunculara yatırımcılar ve müşteriler tarafından duyulan güvenin yüksek olduğunu gösteriyor.

Sadece büyük model geliştiricileri değil, belirli alanlarda uzmanlaşmış servisler de hızla gelişiyor. Örneğin, kurumsal müşteriler için AI-agent'lar geliştiren Sierra girişimi, ilk 100 milyon dolarlık ARR göstergesine yedi çeyrekte ulaşmışken, bir sonraki 100 milyon doları eklemek için sadece iki çeyrek yeterli oldu. Glean şirketi de benzer bir durum kaydetti: geliri 100 milyondan 200 milyon dolara çıkarmak dokuz ay sürerken, 300 milyon dolarlık baraj altı ay içinde aşıldı.

Geleneksel iş dünyasının AI ile entegrasyonu

Şunu belirtmek gerekir ki, sadece yeni AI girişimleri değil, pazarda uzun süredir faaliyet gösteren şirketler de yapay zekayı entegre ederek büyümeyi hızlandırıyor. İK teknolojileri alanında 14 yıllık geçmişe sahip Gusto şirketi, son beş çeyrekte gelirlerin istikrarlı bir şekilde arttığını bildirdi. Şirketin yıllık geliri 1 milyar doları aştı; bu da AI entegrasyonunun klasik platformlar için bile güçlü bir itici güç olduğunu kanıtlıyor.

Hukuki yönetim yazılımları sağlayıcısı Clio şirketi de 18 yıllık faaliyetinin ardından, 2023 yılında ürünlerine AI özelliklerini eklemesiyle gelirlerinde keskin bir sıçrama yaşadı. Şirket, ARR göstergesini kısa sürede 200 milyon dolardan 500 milyon dolara çıkarmayı başardı. Bu tür örnekler, Özbekistan teknoloji pazarındaki girişimler için de önemli bir sinyal olup, yapay zekayı entegre etmenin iş verimliliğini birkaç kat artırabileceğini gösteriyor.

Özetle, AI girişimleri sadece teknolojik bir devrim değil, aynı zamanda yeni bir ekonomik büyüme modeli sergiliyor. Gelirlerin bu hızla artması, sektörün uzun süre boyunca yatırımlar için en cazip alan olmaya devam edeceğini gösteriyor.