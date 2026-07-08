Paradigm girişim sermayesi fonu teknoloji girişimleri için 1,2 milyar dolar topladı

Kripto para dünyasının en büyük yatırımcılarından biri olan Paradigm, yeni girişim sermayesi fonu için 1,2 milyar dolar topladığını duyurdu. Şirket tarihindeki üçüncü büyük girişim fonu olan bu kaynak, modern teknolojilerin en ileri alanlarını desteklemeye odaklanacak. Bu adım, küresel finans piyasasında yüksek teknolojili projelere olan güvenin hala yüksek olduğunu gösteriyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Şirketin kurucusu Matt Huang'a göre, yeni fon sadece kripto para sektörüyle sınırlı kalmayacak. Paradigm kökleri itibarıyla blokzincir ekosistemine bağlı olsa da, yatırım portföyü artık önemli ölçüde genişletilecek. Özellikle yapay zeka (AI) ve robotik gibi alanların şirketin yeni stratejik öncelikleri haline gelmesi bekleniyor.

Kripto paradan yapay zekaya

Son yıllarda kripto para piyasası çeşitli dalgalanmalar ve zorluklarla karşılaşırken, yapay zeka sektörü benzeri görülmemiş bir büyüme sergiledi. Bloomberg'e verdiği röportajda Paradigm yönetici ortağı Alana Palmedo, teknoloji dünyasında yaşanan değişimlerin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı. Bu nedenle şirket, dikkatini "teknolojik sınır" olarak adlandırılan daha geniş alanlara çeviriyor.

Buna rağmen Paradigm, kripto endüstrisini tamamen terk etmeyi planlamıyor. Matt Huang ve Alana Palmedo tarafından yapılan ortak açıklamada, şirketin finansal sistemi yeniden yapılandırmaya ve blokzincir altyapısını geliştirmeye devam edeceği belirtildi. Özellikle Foundry ve Reth gibi blokzincir araçlarının yanı sıra OpenAI ile iş birliği içinde geliştirilen EVMbench güvenlik projesi üzerindeki çalışmalar durmayacak.

Yeni yatırımlar ve gelecek planları

Paradigm, üçüncü fonuyla halihazırda birkaç büyük projeye yatırım yapmaya başladı. Bunlar arasında aşağıdaki gelecek vadeden alanlar yer alıyor:

Dronlar ile teslimat yapan Zipline şirketi;

Uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren True Anomaly girişimi;

Yapay zeka tabanlı temsilci araçları geliştiren Centaur projesi.

2018 yılında eski Sequoia ortağı Matt Huang ve Coinbase kurucularından Fred Ehrsam tarafından kurulan Paradigm, kısa sürede girişim sermayesi piyasasının ana oyuncularından biri haline geldi. Daha önce Wall Street Journal, şirketin 1,5 milyar dolar toplamayı hedeflediğini bildirmişti. Nihai sonuç beklenenden biraz düşük olsa da, 1,2 milyar dolarlık rakam mevcut piyasa koşullarında büyük bir başarı olarak kabul ediliyor.

Bu yatırımlar sadece ABD pazarında değil, küresel ölçekte ve gelişmekte olan ülkelerdeki teknoloji girişimi ekosistemleri üzerinde de dolaylı bir etkiye sahip olacak. Büyük girişim sermayesi fonlarının AI ve robotiğe odaklanması, önümüzdeki yıllarda bu alanlarda yenilikçi çözümlerin artacağına ve teknolojik rekabetin güçleneceğine işaret ediyor.