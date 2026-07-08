Prime Intellect girişimi 130 milyon dolar yatırım alarak unicorn statüsüne ulaştı

·34·Teknoloji
Prime Intellect girişimi 130 milyon dolar yatırım alarak unicorn statüsüne ulaştı

Yapay zeka teknolojileri alanında yeni bir dönem başlıyor. Prime Intellect girişimi, Series A yatırım turunda 130 milyon dolar fon toplamayı başardı. Bu finansal başarı sonucunda şirketin toplam değeri 1 milyar dolara ulaştı ve teknoloji dünyasında "unicorn" statüsünü kazandı. Radical Ventures liderliğinde gerçekleştirilen yatırım turuna NVIDIA Ventures, Intel Capital ve Dell Technologies Capital gibi devler katıldı. Bu bilgi Techcrunch.com tarafından bildiriliyor.

2024 yılında kurulan Prime Intellect şirketinin temel amacı, işletmelerin büyük yapay zeka laboratuvarlarına bağımlı kalmadan kendi bağımsız AI-agent'larını oluşturmalarını sağlamaktır. Günümüzde birçok kuruluş kapalı sistemleri kullanmak zorunda kalırken, bu girişim şirketlere kendi kişisel "AI laboratuvarı" olma yolunu sunuyor.

Bağımsız AI sistemleri oluşturmada yeni yaklaşım

Prime Intellect tarafından sunulan çözümler temel olarak "reinforcement learning" (pekiştirmeli öğrenme) yöntemine dayanıyor. Bu yöntem, modelleri başarıyla tamamlanan görevler için ödüllendirerek ve hatalar için cezalandırarak eğitiyor. Eskiden bu tür karmaşık sistemleri kurmak sadece en zengin teknoloji şirketlerinin elinden gelirken, artık Prime Intellect platformu sayesinde daha küçük iş yapıları da kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş modeller oluşturabiliyor.

Şirketin temel avantajı, "full-stack" (tam kapsamlı) bir platform olmasıdır. İşlem gücünden model değerlendirme araçlarına kadar tüm gerekli altyapıyı bünyesinde barındırır. Bu durum, şirketlerin farklı yazılımları ayrı ayrı toplama karmaşasından kaçınmasını sağlıyor. ixbt.com verilerine göre platform, pazar prensibiyle çalışıyor; yani müşteriler sadece ihtiyaç duydukları modülleri seçebiliyorlar.

Ekonomik verimlilik ve gerçek sonuçlar

Şu anda Prime Intellect hizmetlerini Ramp, Zapier ve Flapping Airplanes gibi popüler şirketler kullanıyor. Girişimin yıllık gelirinin 100 milyon dolara ulaşması, pazarda ne kadar hızlı popülerleştiğini gösteriyor. Örneğin, fintech şirketi Ramp, bu platformu kullanarak elektronik tablolar içinden veri arayan bir agent oluşturdu. Sonuçlar, yeni sistemin en gelişmiş açık kaynaklı modellerden daha doğru ve hızlı çalışmasının yanı sıra çok daha uygun maliyetli olduğunu gösterdi.

Yatırım turuna sadece büyük fonlar değil, sektörün tanınmış isimleri de katıldı. Bunlar arasında Perplexity kurucusu Aravind Srinivas ve Box yöneticisi Aaron Levie gibi girişimciler bulunuyor. Uzmanlara göre, Prime Intellect'in sunduğu "hepsi bir arada" (one-stop shop) konseptinin, kurumsal sektörde yapay zeka uygulama maliyetlerini ciddi oranda düşürmesi bekleniyor.

Bu gelişmeler, hızla gelişen IT sektörü için de önem taşıyabilir. Yerel şirketlerin küresel bulut hizmetlerine bağımlılığı azaltması ve kendi verileri temelinde gizli AI çözümleri oluşturması için bu tür platformları kullanma olasılığı yüksektir. Prime Intellect gibi projeler, yapay zekayı demokratikleştirme yolunda atılmış önemli bir adımdır.

Yapay ZekaGirişimYatırımNVIDIATeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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