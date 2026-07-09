Yamal iki efsane hakkında konuştu: 2026 Dünya Kupası'ndan sonra devir teslim mi?

·43·Spor
Yamal iki efsane hakkında konuştu: 2026 Dünya Kupası'ndan sonra devir teslim mi?

İspanya milli takımı kanat oyuncusu Lamine Yamal, çocukluğunda futbola bakış açısını şekillendiren iki büyük yıldız hakkında düşüncelerini paylaştı.

Portekiz ve Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası'na erken veda etmesiyle birlikte, Yamal'ın Cristiano Ronaldo ve Neymar hakkındaki sözleri taraftarlar arasında büyük ilgi gördü.

Yamal çocukluk kahramanlarını andı

İspanyol genç yıldız, Cristiano Ronaldo ve Neymar'ın kendi nesli için ne kadar önemli olduğunu açıkça ifade etti.

Yamal, "Cristiano Ronaldo ve Neymar, benim neslim için çocukluktan beri futboldaki en önemli figürler oldular. Onlara en iyi dileklerimi iletiyorum" dedi.

Bu sözler, Ronaldo ve Neymar'ın milli takımlardaki geleceklerinin tartışıldığı bir dönemde geldi.

Ronaldo için son Dünya Kupası

Daha önce Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nın kariyerindeki son turnuva olduğunu açıklamıştı.

Portekiz ise son 16 turunda İspanya'ya 0-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Neymar da zor bir karar aldı

Neymar'ın da Brezilya milli takımındaki kariyerini noktaladığına dair haberler çıktı.

Brezilya milli takımı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 1-2 yenilerek turnuvadan elendi.

Yeni nesil eski efsanelere saygı gösteriyor

Lamine Yamal, bugün İspanya'nın en parlak genç yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Onun Ronaldo ve Neymar hakkındaki sözleri, futbolda nesil değişiminin yaşandığını bir kez daha gösterdi. Bir döneme damga vuran yıldızlar yavaş yavaş sahneden çekilirken, Yamal gibi yeni nesil temsilcileri artık büyük sahneye çıkıyor.

Lamine YamalCristiano RonaldoNeymarDünya KupasıFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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