Gary Lineker: Jude Bellingham İngiltere tarihinin en büyük futbolcusu olabilir

İngiltere milli takımının eski forveti ve ünlü yorumcu Gary Lineker, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Jude Bellingham hakkında iddialı açıklamalarda bulundu. Lineker, 23 yaşındaki futbolcunun mevcut performansını sürdürmesi halinde İngiltere tarihinin en iyi oyuncusu olabileceğini belirtti. Bu haber Goal.com tarafından aktarılmaktadır. haber vermektedir.

Jude Bellingham, 2026 Dünya Kupası'nda sergilediği muhteşem performansla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Şu anda altı golle turnuvanın gol krallığı yarışında Harry Kane ile birlikte zirvede yer alıyor. Özellikle eleme turlarındaki kritik golleri, genç yıldızın ne kadar güçlü bir karaktere sahip olduğunu kanıtladı.

Tarihi sonuçlar ve rekorlar

Bellingham, Meksika'ya karşı oynanan son 16 turunda yaptığı dublenin ardından, Norveç maçında da rakip fileleri iki kez havalandırdı. Böylece 1986'daki Diego Maradona rekorunu egale ederek, bir Dünya Kupası'nda üst üste iki eleme maçında duble yapan ilk futbolcu oldu. Milli formayla attığı 12 golün 9'unun büyük turnuvalarda gelmesi, baskı altında oynama becerisini gözler önüne seriyor.

"Şunu söylemeye cesaret ediyorum ki, Jude Bellingham İngiltere tarihinin en büyük futbolcusu olmak için tüm potansiyele sahip. Bu çok büyük bir iddia ancak sergilediği oyun ve liderlik özellikleri bunu gösteriyor," diyor Lineker, "The Rest is Football" adlı programında.

Lineker'e göre, İngiliz futbolu birçok efsane görmüş olsa da, Bellingham gibi teknik ve liderliği bir arada barındıran oyuncular nadir bulunuyor. Genç orta saha oyuncusunu, 1966 kahramanı Bobby Charlton ve mevcut kaptan Harry Kane gibi büyük isimlerle aynı seviyede değerlendirdi.

Bilgi olarak, Jude Bellingham İngiltere milli takımındaki ilk maçına 2020 yılında İrlanda karşısında çıkmıştı. O günden bu yana 54 maçta forma giyen oyuncu, takımının Euro 2020 ve Euro 2024 finallerine ulaşmasında önemli katkılarda bulundu. Şu anda sadece İngiltere'nin değil, dünya futbolunun da en değerli varlıklarından biri olarak kabul ediliyor.