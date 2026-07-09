Kane'in Beckham ile eski fotoğrafı: Yanındaki kız sonradan kim oldu?

Sosyal medyada Harry Kane ve çocukluk arkadaşı Katie Goodland'in 2005 yılında David Beckham ile çekilmiş fotoğrafı yeniden gündem oldu.

İlk bakışta sıradan bir anı gibi görünen bu kare, yıllar geçtikçe bambaşka bir anlam kazandı. Çünkü o fotoğraftaki iki çocuk, ilerleyen yıllarda mutlu bir yuva kurdu.

Fotoğraf 2005 yılında çekildi

Karenin, David Beckham'ın kendi futbol akademisini açtığı dönemde çekildiği ortaya çıktı.

O dönem genç futbolcular arasında Katie Goodland ve Harry Kane de vardı. Beckham onlarla birlikte poz verdi ve bu kare yıllar sonra taraftarlar için çok ilginç bir anıya dönüştü.

Çocukluk arkadaşlığı büyük bir aileye dönüştü

21 yıl sonra, fotoğraftaki kız ve erkek çocuk hayat arkadaşı oldular.

Bugün Harry Kane ve Katie Goodland dört çocuk sahibi. Sadece ünlü bir futbolcu ve eşi olarak değil, çocukluktan beri birlikte büyüyen bir çift olarak da birçok kişiye örnek oluyorlar.

Kane kariyerinin zirvesini yaşıyor

Harry Kane bugün İngiltere Milli Takımı kaptanı olarak büyük sahnede parlıyor.

Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor, Ballon d'Or adayları arasında gösteriliyor ve Dünya Kupası'nda da başarılı performans sergiliyor.

Katie her zaman tribünde

Katie Goodland, kariyeri boyunca Kane'i sürekli destekliyor.

Neredeyse her önemli maçta tribünden eşine destek veriyor. Maçlardan sonra ise Kane sık sık onun yanına giderek aile fotoğrafları çektiriyor.

Mahalle sahasından büyük futbol arenasına

Bir zamanlar Harry ve Katie okula birlikte gider, mahallede futbol oynarlardı.

Bugün ise o çocukluk anıları, İngiltere kaptanının hayat yolculuğundaki en samimi sayfalardan biri haline geldi. Beckham ile çekilen o eski fotoğraf ise bu hikayenin başlangıç noktası gibi görünüyor.