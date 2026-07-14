Dünya Kupası 2026: İngiltere — Arjantin maçını yönetecek hakem belli oldu

Dünya Kupası 2026 yarı finalinin en çok beklenen eşleşmelerinden biri olan İngiltere ile Arjantin arasındaki maçı kimin yöneteceği belli oldu. FIFA, bu karşılaşma için Amerikalı hakem Ismail Elfath'ı görevlendirdi.

Büyük maç, büyük baskı

İngiltere ve Arjantin arasındaki yarı final, sadece finale giden yol değil; aynı zamanda tarihi rekabet, Messi faktörü ve turnuva etrafındaki tartışmalar nedeniyle de büyük ilgi odağında.

Bu nedenle, bu karşılaşmada hakem ekibinin üzerindeki baskı çok yüksek olacak. Her faul, her ofsayt ve her VAR kararı büyük bir tartışma konusu haline gelebilir.

Maçın hakemi — Ismail Elfath

FIFA, İngiltere — Arjantin maçını yönetme görevini ABD temsilcisi Ismail Elfath'a verdi.

Sahada kendisine yardımcıları Corey Parker ve Kyle Atkins eşlik edecek.

Dördüncü hakem görevini İtalyan Maurizio Mariani üstlenecek. Yedek yardımcı hakem olarak ise bir diğer İtalyan temsilcisi Daniele Bindoni görev yapacak.

Görev Hakem Maçın Hakemi Ismail Elfath 1. Yardımcı Hakem Corey Parker 2. Yardımcı Hakem Kyle Atkins Dördüncü Hakem Maurizio Mariani Yedek Yardımcı Hakem Daniele Bindoni

Elfath için büyük sınav

Ismail Elfath için bu atama, kariyerindeki en önemli maçlardan biri olabilir.

Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ve Arjantin gibi takımlar arasındaki bir maçı yönetmek kolay bir görev değil. Burada sadece kuralları bilmek yetmez; oyunun ruhunu hissetmek, oyuncuların duygularını kontrol etmek ve baskı altında ezilmemek gerekir.

Böyle maçlarda hakemin en iyi performansı, kendisini göstermeden futbolu ön plana çıkarmasıdır. Ancak sahada Messi, Kane ve Bellingham gibi yıldızlar varken bunu başarmak hiç de kolay değil.

Maç ne zaman başlayacak?

İngiltere ile Arjantin arasındaki yarı final, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece oynanacak.

Karşılaşma TSİ 00:00'da başlayacak.

Kazanan takım Dünya Kupası 2026 finaline yükselecek ve finalde Fransa veya İspanya ile karşılaşacak.

Bu maçın üzerindeki baskı neden bu kadar büyük?

Arjantin, Dünya Kupası 2026 boyunca bazı tartışmalı pozisyonlar nedeniyle taraftarların gündeminde yer aldı. Kimileri hakem kararlarını eleştirirken, sosyal medyada turnuvanın şeffaflığı hakkında çeşitli fikirler öne sürüldü.

İngiltere ise finale çıkmak için büyük bir şansa sahip olarak görülüyor. Takımın kadrosunda Jude Bellingham, Harry Kane ve diğer yıldız oyuncular bulunuyor.

Böyle bir durumda hakem ekibi için temel görev, oyunu gereksiz germeden, net ve tutarlı bir şekilde yönetmektir.

Yarı finalde hatanın bedeli çok ağır

Dünya Kupası yarı finalinde bir hakem hatasının bedeli, normal bir maça göre çok daha yüksektir. Yanlış bir karar, finalin kaderini belirleyebilir.

Bu yüzden Elfath ve ekibine büyük bir sorumluluk yükleniyor. Özellikle VAR ile ilgili kararlar, penaltı pozisyonları ve ikinci sarı kartlar maçın en kritik noktaları olabilir.

Burada hakemler için 'sonra bakarız' lüksü yok. Her karar gerçek zamanlı ve maksimum baskı altında alınmak zorunda.

Finale bir adım kaldı

İngiltere — Arjantin yarı finalinin, Dünya Kupası 2026'nın en büyük maçlarından biri olması bekleniyor. Hakem ekibinin açıklanmasıyla birlikte maçın heyecanı daha da arttı.

Şimdi asıl soru şu: Bu maçı yıldızlar mı belirleyecek, yoksa yarı finalden sonra en çok hakem kararları mı konuşulacak?

Cevap 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece sahada belli olacak.