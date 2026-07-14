Dünya Kupası 2026: Roy Keane'den sansasyonel final tahmini – Favoriler kimler?

·23·Spor
Dünya Kupası 2026: Roy Keane'den sansasyonel final tahmini – Favoriler kimler?

2026 Dünya Kupası en heyecanlı aşamasına, yani yarı finallere ulaştı. «Manchester United» kulübünün efsanevi eski orta saha oyuncusu ve şimdilerin ünlü yorumcusu Roy Keane, turnuvanın ana favorilerini açıkladı. Keane'e göre, bu yılki Dünya Kupası finalinde tarihi bir eşleşmenin tekrarı bekleniyor.

Zamin.uz Roy Keane'in ITV yayınında yaptığı çarpıcı açıklamaları sunuyor.

«Fransa'nın hücum hattı korkutucu»

Roy Keane'e göre Fransa milli takımı şu anda en güçlü kadrolardan birine sahip. Ancak sadece isimlere güvenmemek gerektiğini Brezilya örneğiyle açıkladı.

«Fransa'nın hücum hattı diğer takımlardan daha güçlü görünüyor. Ancak benzer bir durumu Brezilya maçında da görmüştük. Ayrıca İngiltere'nin yıldızlarının Panama karşısında oyunu nasıl lehlerine çevirdiklerine şahit olduk. Elbette istatistiklere göre Fransa daha güçlü. Ancak bakın, aynı şeyleri Arjantin için de söyleyebilirsiniz» dedi uzman.

Tarih tekerrür mü edecek? Keane sadece iki takıma güveniyor

Eski futbolcu, Arjantin ve Fransa milli takımlarının tekrar finalde karşılaşmasının taraftarlar için sürpriz olmayacağını vurguladı. Aksine, bu aşamaya ulaşamamaları büyük bir sansasyon olur.

«Bence hem Arjantin hem de Fransa çok iyi bir kadroya ve büyük potansiyele sahip. Eğer tekrar finalde karşılaşırlarsa bu kimseyi şaşırtmaz. Aksine, finale çıkamazlarsa şahsen ben şaşırırım» diye ekledi Keane.

Dünya Kupası 2026: Yarı final eşleşmeleri ve güç dengeleri

Turnuvada şu anda sadece en güçlü 4 takım kaldı. Roy Keane'in finalde görmek istediği Fransa ve Arjantin'i zorlu sınavlar bekliyor.

Yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Yarı final maçları

Roy Keane'in tahmini

Rakiplerin şansı

Fransa — İspanya

Fransa finale çıkar

İspanya turnuvada en estetik ve tempolu futbolu sergileyen takımlardan biri konumunda.

Arjantin — İngiltere

Arjantin finale çıkar

İngiltere milli takımı, maçın kaderini değiştirebilecek yıldız oyuncuları sayesinde güçlü.

Hatırlatmak gerekirse, Roy Keane daha önce bu Dünya Kupası'nın 3 ana favorisini açıklamış ve aralarına İngiltere'yi de dahil etmişti. Ancak kritik aşamada, yine de son dünya şampiyonlarına ve onların ezeli rakiplerine üstünlük tanıyor.

Dünya KupasıRoy KeaneFransaArjantinFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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