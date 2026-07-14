StepX Neo: Dünyanın ilk çevrimdışı yapay zeka temsilcisine sahip akıllı telefonu tanıtıldı

Teknoloji dünyasında yeni bir dönem başlıyor: Çinli StepFun şirketi, dünyanın ilk sistem düzeyinde entegre yapay zeka temsilcisine sahip StepX Neo akıllı telefonunu tanıttı. Bu cihazın en önemli özelliği, birçok karmaşık görevi yerine getirmek için internet bağlantısına ihtiyaç duymaması ve kullanıcı komutlarını uygulamaları tek tek açmadan bağımsız olarak gerçekleştirebilmesidir. Bu haber Ixbt.com tarafından bildirilmektedir.

2023 yılında eski Microsoft çalışanları tarafından kurulan StepFun, geleneksel Android sistemini terk ederek Step AOS adında tamamen yeni bir işletim sistemi geliştirdi. ixbt.com verilerine göre, bu sistemin merkezinde Step Amoo adlı dijital bir asistan yer alıyor. Sıradan sohbet botlarından farklı olarak, kullanıcının doğal dildeki tek bir isteğiyle birden fazla uygulamayı ve sistem aracını birleştirerek nihai sonucu sunabiliyor.

Sistem düzeyinde zeka ve çevrimdışı yetenekler

StepX Neo akıllı telefonunun iç mimarisi Android, Linux ve RTOS öğelerini içermekte olup "atomik yetenekler mekanizması" temelinde çalışmaktadır. Bu mekanizma iletişimi, uygulamaları, dosyaları ve sistem araçlarını tek bir standart altında birleştirir. Sonuç olarak, Step Edge adlı özel dil modeli doğrudan cihazın işlem gücünü kullanır ve bulut sunucularına bağlı kalmadan çalışır.

Cihazın günlük hayattaki faydası oldukça yüksektir. Örneğin, kullanıcının seyahat alışkanlıklarını öğrenir. Eğer daha önce evcil hayvanlarla uçuşa izin verilen uçuşları seçtiyseniz, sistem bir sonraki bilet aramanızda bu tercihi otomatik olarak dikkate alır. Ayrıca, sevdiğiniz restoranlardan rezervasyon yapmak veya gümrük formlarını otomatik doldurmak gibi karmaşık süreçleri de üstlenir.

Seyahat ve iletişim için evrensel asistan

StepX Neo'nun yurt dışına sık çıkan kullanıcılar için ideal bir araç olması bekleniyor. Cihaz, farklı bölgesel lehçeler de dahil olmak üzere 32 dilde canlı iletişimi, metin mesajlarını ve hatta telefon görüşmelerini çevirebiliyor. En önemlisi, sokaktaki yol tabelalarını, restoran menülerini veya müzelerdeki bilgilendirme yazılarını internetin olmadığı yerlerde bile anında çevirebiliyor.

İnternete bağlanmadan çalışan Step Amoo yapay zeka temsilcisi;

32 dilde çevrimdışı görsel ve sesli çeviri imkanı;

Kullanıcı alışkanlıklarını öğrenen NUI (Natural User Interface) katmanı;

Uygulamalar arası karmaşık görevleri otonom gerçekleştirme işlevi;

Toplu taşıma tarifeleri ve rotaları çevrimdışı gösterme.

StepFun temsilcileri, bu teknolojinin "insan tarafından cihazın yönetilmesi" aşamasından "sadece isteği belirtip sonucu alma" aşamasına geçiş anlamına geldiğini vurguluyor. Step AOS sistemi, kullanıcının sesli ve görsel komutlarını analiz ederek zamanla ihtiyaçlarını daha doğru tahmin etmeye başlıyor. Bu da akıllı telefonu sadece bir iletişim aracından gerçek bir kişisel asistana dönüştürüyor.