Rus muhalif siyasetçi Boris Nadejdin Moskova'da gözaltına alındı

Rus muhalif siyasetçi Boris Nadejdin, 13 Temmuz günü Moskova'da polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Bu bilgi, durumdan haberdar kaynaklar ve siyasetçinin avukatı Dmitriy Trunin tarafından doğrulandı.

Gözaltına alınmasının nedeni ne?

Siyasetçi hakkında, Rusya İdari Suçlar Kanunu'nun 20.3. maddesi (yasaklı aşırılıkçı sembollerin kamuya açık şekilde sergilenmesi) uyarınca dava açıldı.

Soruşturmanın şu faktörlerden kaynaklandığı belirtiliyor:

Eski bir gönderideki bağlantı: Nadejdin'in Kasım 2023'te kendi Telegram kanalında paylaştığı bir gönderide, bir YouTube videosuna bağlantı (link) bulunuyordu.

Navalniy'den bahsedilmesi: Söz konusu bağlantı, aktivist Elvira Vikhareva'nın «Putin'e Karşı Aday 2024» adlı kanalındaki bir videoya yönlendiriyordu ve videoda merhum muhalif Aleksey Navalniy'den bahsediliyordu.

Bu gönderi şu anda siyasetçinin kanalından silinmiş durumda.

Seçimlerden tamamen men etme planı mı?

Bu tutuklama ve idari dava, Nadejdin'in siyasi faaliyetlerine ciddi bir darbe olabilir. Sadece birkaç gün önce, 10 Temmuz'da Rusya Adalet Bakanlığı onu «yabancı ajanlar» listesine almıştı.

Rusya yasalarına göre, «yabancı ajan» olarak tanımlanan kişilerin her düzeydeki seçimlerde aday olmaları yasaklanmaktadır.

Avukat Dmitriy Trunin, İdari Suçlar Kanunu'nun 20.3. maddesi uyarınca para cezasına çarptırılan veya tutuklanan adayların da büyük ihtimalle seçime katılamayacağını belirtti. Ayrıca, onlar için toplanan imzaların da geçersiz sayılacağını ifade etti. Oysa Nadejdin, kısa süre önce Devlet Duması seçimlerinde aday olacağını açıklamış ve karargahı birçok şehirde imza toplamaya başlamıştı.

Boris Nadejdin kimdir?

Boris Nadejdin, Rus siyaset sahnesinde uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir isimdir:

1999–2003 yılları arasında «Soyuz Pravıh Sil» (Sağ Güçler Birliği) hareketinden Rusya Devlet Duması milletvekiliydi.

2024 yılında savaş karşıtı bir aday olarak Rusya başkanlık seçimlerine katılmak için adaylık kaydı yaptırmaya çalıştı.

O dönemde Rusya genelinde binlerce insan onu desteklemek için kuyruğa girip imza vermişti, ancak Merkez Seçim Komisyonu imzaların bir kısmını «geçersiz» bularak adaylığını reddetmişti.

Nadejdin'in bu yeni gözaltısı, uzmanlar tarafından Rusya'da kalan son savaş karşıtı siyasetçilerden birinin faaliyetlerini tamamen kısıtlama girişimi olarak değerlendiriliyor.