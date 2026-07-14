Fransa ve İspanya bugün final bileti için sahaya çıkıyor

·42·Spor
Fransa ve İspanya bugün final bileti için sahaya çıkıyor

Bugün FIFA 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ve İspanya milli takımları karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 23:59'da başlayacak.

Bu maç, birçok kişi tarafından final öncesi final olarak nitelendiriliyor. Çünkü her iki takım da günümüzde dünya futbolunun en güçlü ekipleri arasında gösteriliyor ve turnuvada finale çıkmak için ciddi adaylar olarak kabul ediliyor.

Fransa ve İspanya, Dünya Kupası tarihinde bugüne kadar sadece bir kez karşılaştı. 20 yıl önceki o maçta Fransa, son 16 turunda İspanya'yı turnuva dışına itmişti.

Bu kez ise karşılaşma yarı final statüsünde oynanacak. Kazanan takım final biletini cebine koyacak.

Maç öncesi tahminlerde Fransa'nın normal sürede galibiyet ihtimali yüzde 41, İspanya'nın yüzde 30, uzatmalara gitme ihtimali ise yüzde 29 olarak gösteriliyor.

ФранцияИспанияFIFA 2026Жаҳон чемпионатиЯрим финалФинал
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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