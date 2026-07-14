NASA ve Roskosmos yöneticileri Uluslararası Uzay İstasyonu'nun geleceğini görüşecek

·31·Teknoloji
NASA ve Roskosmos yöneticileri Uluslararası Uzay İstasyonu'nun geleceğini görüşecek

Bugün, 14 Temmuz'da dünya kozmonotiği için önemli bir gelişme yaşanıyor: NASA ve Roskosmos yöneticileri, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) gelecekteki kaderini belirlemek üzere müzakere masasına oturuyor. Bu toplantının, istasyonun kullanım süresini uzatması ve yörünge iş birliğinin yeni aşamalarını belirlemesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Roskosmos Başkanı Dmitriy Bakanov'un ifadelerine göre, şu anda iki kurum arasındaki ilişkiler olumlu düzeyde korunuyor. Siyasi duruma rağmen, insanlı uzay projelerinin uluslararası yaptırım listelerinden muaf tutulması diyaloğun devam etmesine olanak tanıyor. Bu durum, yörüngedeki bilimsel araştırmaların sürekliliğinin sağlanmasında temel faktör olarak hizmet ediyor.

İstasyonun faaliyetleri 2028'den sonra da devam edecek mi?

Mevcut anlaşmalara göre, ISS'nin en az 2028 yılına kadar işletilmesi garanti altındadır. Ancak bugünkü müzakerelerde bu sürenin daha da uzatılması konusu ele alınıyor. ixbt.com yayınının bildirdiğine göre, tarafların istasyonun teknik durumu ve kaynaklarını göz önünde bulundurarak gelecekteki planlar üzerinde bir karara varmaları gerekiyor.

Bununla birlikte, her iki taraf da kendi bağımsız projeleri üzerinde çalışmaya başladı. Özellikle ABD ve Rusya, gelecekte kendi ayrı ulusal yörünge istasyonlarını kurmayı planlıyor. Bu bağlamda, yörünge eğim açısı ve teknik çözümler konusunda karşılıklı olarak tartışılması gereken birçok husus bulunuyor.

Müzakerelerin önemini bir başka gerçek daha doğruluyor: NASA Yöneticisi Bill Nelson (kaynakta belirtilen Jared Isaacman ile ilgili bilgi bağlamında), son yıllarda ilk kez uluslararası bir mürettebatın uzaya uçuş sürecine katılmak üzere Baykonur Uzay Üssü'nü ziyaret etti. Bu durum, uzay alanındaki iş birliğinin sadece teknik değil, diplomatik düzeyde de önemli olduğunu gösteriyor.

ISS projesi, çeyrek asırdır insanlığın uzaydaki en büyük laboratuvarı olarak hizmet veriyor. Özbekistanlı uzmanlar ve bilim çevreleri de bu istasyonda gerçekleştirilen deneylerin sonuçlarını yakından takip ediyor, çünkü buradaki araştırmalar küresel bilimin gelişimini doğrudan etkiliyor. Bugünkü toplantının sonuçlarının, önümüzdeki on yılın uzay programlarının yönünü belirleyeceği şüphesizdir.

NASARoskosmosISSUzayTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Avrupa'da aşırı sıcaklar: Midea kısa sürede 200 bin klima teslim ettiAvrupa'da aşırı sıcaklar: Midea kısa sürede 200 bin klima teslim ettiBugün, 11:22StepX Neo: Dünyanın ilk çevrimdışı yapay zeka temsilcisine sahip akıllı telefonu tanıtıldıStepX Neo: Dünyanın ilk çevrimdışı yapay zeka temsilcisine sahip akıllı telefonu tanıtıldıBugün, 09:22Zengin ve başarılı: Teknoloji dünyasının devleri neden tekrar AI alanına dönüyor?Zengin ve başarılı: Teknoloji dünyasının devleri neden tekrar AI alanına dönüyor?Bugün, 07:58Uber stratejisi: Şirket neden "her şey için bir uygulama" olmak istemiyor?Uber stratejisi: Şirket neden "her şey için bir uygulama" olmak istemiyor?Bugün, 05:51Assassin's Creed Black Flag Resynced için hangi ekran kartı gerekli? Test sonuçlarıAssassin's Creed Black Flag Resynced için hangi ekran kartı gerekli? Test sonuçlarıBugün, 05:29PixVerse 439 milyon dolar yatırım alarak unicorn statüsüne ulaştıPixVerse 439 milyon dolar yatırım alarak unicorn statüsüne ulaştıBugün, 05:22
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi