Bugün, 14 Temmuz'da dünya kozmonotiği için önemli bir gelişme yaşanıyor: NASA ve Roskosmos yöneticileri, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) gelecekteki kaderini belirlemek üzere müzakere masasına oturuyor. Bu toplantının, istasyonun kullanım süresini uzatması ve yörünge iş birliğinin yeni aşamalarını belirlemesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Roskosmos Başkanı Dmitriy Bakanov'un ifadelerine göre, şu anda iki kurum arasındaki ilişkiler olumlu düzeyde korunuyor. Siyasi duruma rağmen, insanlı uzay projelerinin uluslararası yaptırım listelerinden muaf tutulması diyaloğun devam etmesine olanak tanıyor. Bu durum, yörüngedeki bilimsel araştırmaların sürekliliğinin sağlanmasında temel faktör olarak hizmet ediyor.

İstasyonun faaliyetleri 2028'den sonra da devam edecek mi?

Mevcut anlaşmalara göre, ISS'nin en az 2028 yılına kadar işletilmesi garanti altındadır. Ancak bugünkü müzakerelerde bu sürenin daha da uzatılması konusu ele alınıyor. ixbt.com yayınının bildirdiğine göre, tarafların istasyonun teknik durumu ve kaynaklarını göz önünde bulundurarak gelecekteki planlar üzerinde bir karara varmaları gerekiyor.

Bununla birlikte, her iki taraf da kendi bağımsız projeleri üzerinde çalışmaya başladı. Özellikle ABD ve Rusya, gelecekte kendi ayrı ulusal yörünge istasyonlarını kurmayı planlıyor. Bu bağlamda, yörünge eğim açısı ve teknik çözümler konusunda karşılıklı olarak tartışılması gereken birçok husus bulunuyor.

Müzakerelerin önemini bir başka gerçek daha doğruluyor: NASA Yöneticisi Bill Nelson (kaynakta belirtilen Jared Isaacman ile ilgili bilgi bağlamında), son yıllarda ilk kez uluslararası bir mürettebatın uzaya uçuş sürecine katılmak üzere Baykonur Uzay Üssü'nü ziyaret etti. Bu durum, uzay alanındaki iş birliğinin sadece teknik değil, diplomatik düzeyde de önemli olduğunu gösteriyor.

ISS projesi, çeyrek asırdır insanlığın uzaydaki en büyük laboratuvarı olarak hizmet veriyor. Özbekistanlı uzmanlar ve bilim çevreleri de bu istasyonda gerçekleştirilen deneylerin sonuçlarını yakından takip ediyor, çünkü buradaki araştırmalar küresel bilimin gelişimini doğrudan etkiliyor. Bugünkü toplantının sonuçlarının, önümüzdeki on yılın uzay programlarının yönünü belirleyeceği şüphesizdir.